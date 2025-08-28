Tecate Pal Norte 2026 empieza a generar revuelo tras conocerse el lineup oficial de Lollapalooza y Festival Estéreo Picnic.

El apartado de headliners de ambos festivales destaca por la presencia de grandes artistas internacionales.

Headliners de Tecate Pal Norte 2026 habrían sido revelados por Lollapalooza y Festival Estéreo Picnic

Lollapalooza de Chile y el Festival Estéreo Picnic de Bogotá, Colombia, anunciaron con bombo y platillo su lineup.

El cartel incluye a artistas que, según rumores que se repiten cada año, formarían parte de lo que tendrá Tecate Pal Norte 2026.

Tecate Pal Norte 2025 (Tecate Pal Norte 2025 'X' @TecatePalNorte )

Los headliners que conforman Lollapalooza 2026, son los siguientes:

Sabrina Carpenter, de 26 años de edad

Tyler, The Creator, de 34 años de edad

Chappell Roan, de 27 años de edad

Deftones

Skrillex

Lorde, de 28 años de edad

Doechii, de 27 años de edad

Turnstile

Lewis Capaldi, de 28 años de edad

Los Bunkers

Lollapalooza (Especial / Especial)

Mientras que los headliners que conforman el Festival Estéreo Picnic 2026 de Colombia, son:

Tyler, The Creator

The Killers

Sabrina Carpenter

Skrillex

Deftones

Lorde

Peso Pluma, de 26 años de edad

Young Miko, de 27 años de edad

Doechii

Turnstile

Festival Estéreo Picnic (Especial / Especial)

Los lineup de Lollapalooza y Festival Estéreo Picnic llegan para darnos una idea de los artistas que podrían estar en Tecate Pal Norte 2026.

Festival en Monterrey que se caracteriza por tener un cartel diverso con artistas nacionales e internacionales de renombre.

¿Cuando será revelado el lineup de Tecate Pal Norte 2026? Esto se sabe

Tecate Pal Norte 2026 es considerado uno de los festivales de música más importantes de México.

A pesar de que los organizadores de Tecate Pal Norte no han compartido detalles del evento, los fans se encuentran alerta.

Tomando en cuenta ediciones anteriores, se prevé que el lineup de Tecate Pal Norte 2026 será revelado a finales de octubre de 2025 .

Es muy probable que Tecate Pal Norte 2026 vuelva a contar con una amplia gama de artistas internacionales que abarquen diversos géneros musicales.

Y sería un hecho que Tecate Pal Norte 2026 se realice en los primeros días de abril en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.