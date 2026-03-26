Jay de la Cueva anunció que dejará Molotov tras concluir la gira especial por el 30 aniversario de la banda, cerrando su ciclo con dos presentaciones en el festival Tecate Pa’l Norte en Monterrey.

El músico, de 48 años de edad, fue cofundador de la agrupación en 1995 y regresó temporalmente para celebrar la trayectoria del grupo.

Ahora se enfocará en nuevos proyectos, como su carrera solista y el segundo disco de The Guapos, junto a Leiva, Adán Jodorowsky y El David Aguilar.

Jay de la Cueva deja Molotov; estos serán sus últimos conciertos con la banda

Luego de que Jay de la Cueva anunció su regreso a casa con Molotov por la gira con motivo del aniversario de la banda, el cantante compartió que muy pronto terminará su ciclo con ellos.

Tras haber sido cofundador de Molotov en 1995, Jay de la Cueva mostró entusiasmo al volver aunque ya se sabe que solo fue por el aniversario.

El cantante dejó ver que desde un inicio pactó con la agrupación que cumpliría un ciclo con ellos, pero siempre mostrándose agradecido por lo que se vivió en la gira por 30 aniversario.

Molotov, agrupación. (Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira / Edgar Negrete Lira)

Fue así que Jay de la Cueva anunció que las últimas fechas en que compartirá escenario con Molotov serán el 27 y 29 de marzo en el Tecate Pa’l Norte 2026 en Monterrey, Nuevo León.

De estos, el 27 de marzo de 2026, Molotov realizará su concierto con un set acústico. Mientras que el 29 de marzo de 2026 será en su forma original.

Desde 1995 y hasta su reencuentro con Molotov para la gira por el 30 aniversario, Jay de la Cueva fue vocalista, bajista y guitarrista de la agrupación.

Hasta el momento, Molotov no ha se ha pronunciado sobre el anuncio de Jay de la Cueva sobre su retiro y quién lo suplirá.

Jay de la Cueva se retira de Molotov para seguir su camino como solista

Jay de la Cueva anunció que cumple su ciclo con Molotov en los concierto del Tecate Pa’l Norte en Monterrey, Nuevo León, siendo que ahora seguirá su camino como solista.

El cantante señaló que ya prepara su segundo álbum como solista, con canciones que ya compuso y que está por grabar.

Asimismo, recordó que forma parte de The Guapos conformado por Leiva, Adán Jodorowsky y El David Aguilar, con quiénes lanzará su segundo disco.