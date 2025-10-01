Tecate Pal Norte 2026 aclaró a sus fans que los dos artistas más pedidos no son parte de su lineup.

Los fans de Tecate Pal Norte 2026 esperan con ansias el cartel oficial del festival, el cual se podría revelar a finales de octubre, como ocurrió en 2024.

Tecate Pal Norte aclaró qué artistas no son parte de su lineup

El Tecate Pal Norte 2026 promete ser espectacular, pues trascendió que el festival podría durar cuatro días.

Además, los fans del festival esperaban con ansias que Sabrina Carpenter -de 26 años de edad- y Oasis fueran parte del cartel.

Organizadores del Tecate Pal Norte 2026 aclaran que Sabrina Carpenter no estará en su lineup (Instagram/@apodacagroup)

Sin embargo, hay malas noticias, pues los organizadores del Tecate Pal Norte 2026 ya mencionaron que estos artistas no estarán.

Durante una dinámica de preguntas, Apodaca Group comenzó a responder las dudas de algunos fans de Tecate Pan Norte 2026.

Fue ahí donde respondieron preguntas como: “¿Si va venir Sabrina a Pan Norte?” Y “¿Es cierto que viene Oasis al Pan Norte?”.

Los organizadores fueron contundentes: “No”, ni Sabrina Carpenter y tampoco Oasis son parte de su esperado lineup.

Así que malas noticias para quienes esperaban escuchar “Expresso” de Sabrina Carpenter o “Wonderwall” en el Parque Fundidora.

Tecate Pal Norte 2026 no tendrá a Oasis en su lineup (Instagram/@apodacagroup)

Lollapalooza sí tendrá a Sabrina Carpenter y se vuelve la envidia de los regios

El festival Lollapalooza de Chile dio a conocer su cartel y sí tiene a Sabrina Carpenter entre sus artistas invitados.

Fue por eso que muchos fans de Tecate Pal Norte 2026 tenían la esperanza que la cantante formara parte de su lineup del 2026.

Pero, tal parece que no es así, lo que generó envidia entre los fans regios y de todo México que asistirán al Tecate Pan Norte 2026.

Aunque muchos no pierden la esperanza y esperan que los organizadores del Tecate Pan Norte 2026 den una grata sorpresa con su lineup.

Lollapalooza (Especial / Especial)

Hasta el momento, los artistas del cartel siguen siendo una especulación de sus fans y serán dentro de una semanas que se conozca el linero oficial del Tecate Pan Norte 2026.