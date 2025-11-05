Salió el cartel del Tecate Pal Norte 2026, y para muchos fans fue una decepción por las bandas presentadas, ya que consideran que hay mucho relleno.

Además de que el cartel del Tecate Pal Norte 2026 presenta artistas que ya han visitado México en reiteradas ocasiones, lo cual le quita la sorpresa y originalidad.

Yo viendo el Line Up del PAL norte ( son los mismos del año pasado) pic.twitter.com/EinvW2FTIK — Dalex (@ln_dalex) November 5, 2025

The Killers e Interpol en el Pal Norte disputándose el lugar para ver quién tiene más puntos infonavit por venir cada 6 meses al país pic.twitter.com/z4hVJfmXTc — Sebastián Damm (@ElTuiteroDamm) November 5, 2025

yo viendo que mi dinero no está en riesgo por el pal norte pic.twitter.com/aoREMvhl74 — may (@evnlts) November 5, 2025

Los memes del cartel del Tecate Pal Norte 2026 reclaman la falta de novedades

Y es que si son recurrentes del festival, el cartel del Tecate Pal Norte 2026 repite muchas bandas como The Killers o Interpol, esto ha desatado los memes.

Además el cartel del Tecate Pal Norte 2026 tiene actos que ya se verán en México en próximas fechas, como es el caso de Guns N’ Roses, Zoé o Deftones.

Lo cual, en consideración de muchos fans, es una falta de originalidad de los organizadores, quienes ya se habrían quedado en una zona de confort con sus artistas.

De ahí que muchos no tengan planeado asistir para ver a las mismas bandas y artistas que ya vieron en ocasiones anteriores, no creen que valga la pena.

Aunque algunos se alegran porque este año no gastarán en ir al festival hasta Monterrey.

viendo el line up de tecate pal norte

pic.twitter.com/6uWaV48eXK — no labels, just ben (@pobrestupido) November 5, 2025

Los memes del cartel del Tecate Pal Norte 2026 también reclaman por ausencias

Otra cosa que mencionan los memes del cartel del Tecate Pal Norte 2026 es que faltan muchos actos interesantes que pudieron nutrir el festival.

Aunque es cierto que muchos de los memes del cartel del Tecate Pal Norte 2026, se dieron por rumores que al final no se cumplieron.

Un ejemplo son las fans del K-Pop, que pensaban que BTS se iba a presentar por primera vez en México en este festival, lo cual al final no fue cierto.

Obviamente en este momento ya es difícil que una nueva banda o artista se sume al festival, por lo que los interesados tendrán que conformarse con este cartel.

No obstante, el evento siempre logra vender bien, pues los fans fieles de las bandas anunciadas siempre se dan cita en el Parque Fundidora.

