Tecate Pa’l Norte 2026: lineup y horarios del sábado 28 de marzo

La actividad del festival Tecate Pa´l Norte 2026 no para, acá te damos el lineup y horarios del sábado 28 de marzo.
El Tecate Pa’l Norte 2026 se lleva a cabo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León con grandes conciertos para todos los gustos.
Lineup del Tecate Pa’l Norte 2026 para el sábado 28 de marzo
Este es el lineup del 28 de marzo para el Tecate Pa’l Norte 2026:
- Guns N’ Roses
- Fabulosos Cadillacs
- Kygo
- Grupo Frontera
- Turnstile
- Simple Plan
- Cypress Hill
- Enjambre
- The Warning
- The Martinez Brothers
- Nothing But Thieves
- The Whitest Boy Alive
- Cuco
- Estema & Daniela Spalla
- Lasso
- Ovy On The Drums
- El Bogueto
- Love of Lesbian
- Paty Cantú
- Elena Rose
- Judeline
- Ahmed Spins
- Parisi
- Camilo Séptimo
- Allison
- Marian Bo
- Luck RA
- SICKICK
- Peces Raros
- Bag Raiders
- Kevis & Maykyy
- Nasa Histories
- Miky Huidobro
- Volovan
- La Pegatina
- Big Sempa
- Andrea Bejar
- Kapanga
- Monte Casino
- Good Ole Boys
- Doble Filo
- Toppaz
- La Mole y sus Amigos
- KDT’S de Linares
- Salomón Robles
Ahora bien, toma en cuenta que el Tecate Pa’l Norte 2026 contará con estos escenarios:
- Tecate Light
- Tecate Original
- Fusión Telcel
- Sorpresa VIVA
- Oasis Bacardí
- Club Social KIA
- Acústico Hey, Banco
- Hot Nuts Pilo´s Bar
Horarios del sábado 28 de marzo para el Tecate Pa’l Norte 2026
A continuación, te damos los horarios del sábado 28 de marzo para el Tecate Pa’l Norte 2026. La apertura de puertas será a las 2 de la tarde.
Este es el horario del escenario Tecate Light:
- La Pegatina: 2:20-2:50 de la tarde
- Paty Cantú: 3:20-4:00 de la tarde
- The Warning: 4:40-5:30 de la tarde
- Enjambre: 6:00-6:50 de la tader
- Los Fabulosos Cadillacs: 7:35-8:45 de la noche
- Kygo: 9:25-10:35 de la noche
- Guns N’ Roses: 11:25 de la noche
Mientras que el horario del escenario Tecate Original será así:
- Kapanga: 2:50-3:50 de la tarde
- Judeline: 4:00-4:45 de la tarde
- Nothing But Thieves: 5:20-6:15 de la tarde
- Turnstile: 8:40-9:45 de la noche
- Grupo Frontera: 10:25 de la noche
Por su parte, el horario del escenario Fusión Telcel es el siguiente:
- Monte Casino: 2:30-3:05 de la tarde
- Miky Huidobro: 3:35-4:20 de la tarde
- Peces Raros: 5:00-5:40 de la tarde
- Estema & Daniela Spalla: 6:20-7:20 de la tarde
- Cuco: 8:00-9:00 de la noche
- Cypres Hill: 10:00-11:00 de la noche
- Allison: 11:30 de la noche
Para el escenario Sorpresa VIVA, los horarios son estos:
- 6:50-19:05 de la tarde (show sorpresa)
- 8:45-9:00 de la noche (show sorpresa)
El Oasis Bacardí del Tecate Pa’l Norte contará con los siguientes horarios:
- Big Sempa: 3:00-3:30 de la tarde
- Luck Ra: 4:05- 4:55 de la tarde
- Elena Rose: 5:45-6:45 de la tarde
- Ovy on the Drums: 7:15-8:25 de la noche
- Lasso: 9:15-10:30 de la noche
- El Boguetto: 11:30 de la noche
En el Club Social KIA, los horarios está programados así:
- Kevis & Maykyy: 5:00-6:00 de la tarde
- Sickkick: 6:00-7:00 de la tarde
- Bag Raiders: 7:00-8:15 de la noche
- Parisi: 8:15-9:30 de la noche
- Mariana Bo: 9:30-10:45 de la noche
- Ahmed Spins: 10:45-12:15 de la noche
- The Martinez Brothers: 12:15 de la noche
Para el escenario Acústico Hey, Banco los horarios son estos:
- Andrea Bejar: 3:50-4:10 de la tarde
- Nasa Histories: 4:40-5:20 de la tarde
- The Whitest Boy Alive: 6:00-6:50 de la tarde
- Love of Lesbian: 7:40-8:20 de la noche
- Volován: 9:00-9:50 de la noche
- Camilo Séptimo: 10:30 de la noche
El escenario Hot Nuts Pilo´s Bar contará con los siguientes horarios:
- Good Ole Boys: 3:55-5:25 de la tarde
- Doble Filo: 6:00_7:00 de la tarde
- Toppaz: 7:35-9:05 de la noche
- La Mole y sus Amigos: 9:30-11:00 de la noche
- KDT’S de Linares: 11:40-12:40 de la noche
- Salomón Robles: 1:00 de la mañana