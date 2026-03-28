Tecate Pa’l Norte 2026: lineup y horarios del sábado 28 de marzo

La actividad del festival Tecate Pa´l Norte 2026 no para, acá te damos el lineup y horarios del sábado 28 de marzo.

El Tecate Pa’l Norte 2026 se lleva a cabo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León con grandes conciertos para todos los gustos.

Lineup del Tecate Pa’l Norte 2026 para el sábado 28 de marzo

Este es el lineup del 28 de marzo para el Tecate Pa’l Norte 2026:

Guns N’ Roses

Fabulosos Cadillacs

Kygo

Grupo Frontera

Turnstile

Simple Plan

Cypress Hill

Enjambre

The Warning

The Martinez Brothers

Nothing But Thieves

The Whitest Boy Alive

Cuco

Estema & Daniela Spalla

Lasso

Ovy On The Drums

El Bogueto

Love of Lesbian

Paty Cantú

Elena Rose

Judeline

Ahmed Spins

Parisi

Camilo Séptimo

Allison

Marian Bo

Luck RA

SICKICK

Peces Raros

Bag Raiders

Kevis & Maykyy

Nasa Histories

Miky Huidobro

Volovan

La Pegatina

Big Sempa

Andrea Bejar

Kapanga

Monte Casino

Good Ole Boys

Doble Filo

Toppaz

La Mole y sus Amigos

KDT’S de Linares

Salomón Robles

Ahora bien, toma en cuenta que el Tecate Pa’l Norte 2026 contará con estos escenarios:

Tecate Light

Tecate Original

Fusión Telcel

Sorpresa VIVA

Oasis Bacardí

Club Social KIA

Acústico Hey, Banco

Hot Nuts Pilo´s Bar

Tecate Pal Norte 2026 (X | Tecate Pal Norte 2026)

Horarios del sábado 28 de marzo para el Tecate Pa’l Norte 2026

A continuación, te damos los horarios del sábado 28 de marzo para el Tecate Pa’l Norte 2026. La apertura de puertas será a las 2 de la tarde.

Este es el horario del escenario Tecate Light:

La Pegatina: 2:20-2:50 de la tarde

Paty Cantú: 3:20-4:00 de la tarde

The Warning: 4:40-5:30 de la tarde

Enjambre: 6:00-6:50 de la tader

Los Fabulosos Cadillacs: 7:35-8:45 de la noche

Kygo: 9:25-10:35 de la noche

Guns N’ Roses: 11:25 de la noche

Mientras que el horario del escenario Tecate Original será así:

Kapanga: 2:50-3:50 de la tarde

Judeline: 4:00-4:45 de la tarde

Nothing But Thieves: 5:20-6:15 de la tarde

Turnstile: 8:40-9:45 de la noche

Grupo Frontera: 10:25 de la noche

Tecate Pal Norte 2026 (Captura de pantalla)

Por su parte, el horario del escenario Fusión Telcel es el siguiente:

Monte Casino: 2:30-3:05 de la tarde

Miky Huidobro: 3:35-4:20 de la tarde

Peces Raros: 5:00-5:40 de la tarde

Estema & Daniela Spalla: 6:20-7:20 de la tarde

Cuco: 8:00-9:00 de la noche

Cypres Hill: 10:00-11:00 de la noche

Allison: 11:30 de la noche

Para el escenario Sorpresa VIVA, los horarios son estos:

6:50-19:05 de la tarde (show sorpresa)

8:45-9:00 de la noche (show sorpresa)

Tecate Pal Norte (Especial)

El Oasis Bacardí del Tecate Pa’l Norte contará con los siguientes horarios:

Big Sempa: 3:00-3:30 de la tarde

Luck Ra: 4:05- 4:55 de la tarde

Elena Rose: 5:45-6:45 de la tarde

Ovy on the Drums: 7:15-8:25 de la noche

Lasso: 9:15-10:30 de la noche

El Boguetto: 11:30 de la noche

En el Club Social KIA, los horarios está programados así:

Kevis & Maykyy: 5:00-6:00 de la tarde

Sickkick: 6:00-7:00 de la tarde

Bag Raiders: 7:00-8:15 de la noche

Parisi: 8:15-9:30 de la noche

Mariana Bo: 9:30-10:45 de la noche

Ahmed Spins: 10:45-12:15 de la noche

The Martinez Brothers: 12:15 de la noche

Tecate Pal Norte (Tecate Pal Norte 2025 'X' @TecatePalNorte )

Para el escenario Acústico Hey, Banco los horarios son estos:

Andrea Bejar: 3:50-4:10 de la tarde

Nasa Histories: 4:40-5:20 de la tarde

The Whitest Boy Alive: 6:00-6:50 de la tarde

Love of Lesbian: 7:40-8:20 de la noche

Volován: 9:00-9:50 de la noche

Camilo Séptimo: 10:30 de la noche

El escenario Hot Nuts Pilo´s Bar contará con los siguientes horarios:

Good Ole Boys: 3:55-5:25 de la tarde

Doble Filo: 6:00_7:00 de la tarde

Toppaz: 7:35-9:05 de la noche

La Mole y sus Amigos: 9:30-11:00 de la noche

KDT’S de Linares: 11:40-12:40 de la noche

Salomón Robles: 1:00 de la mañana