Tecate Pa’l Norte 2026: lineup y horarios del sábado 28 de marzo

La actividad del festival Tecate Pa´l Norte 2026 no para, acá te damos el lineup y horarios del sábado 28 de marzo.

El Tecate Pa’l Norte 2026 se lleva a cabo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León con grandes conciertos para todos los gustos.

Lineup del Tecate Pa’l Norte 2026 para el sábado 28 de marzo

Este es el lineup del 28 de marzo para el Tecate Pa’l Norte 2026:

  • Guns N’ Roses
  • Fabulosos Cadillacs
  • Kygo
  • Grupo Frontera
  • Turnstile
  • Simple Plan
  • Cypress Hill
  • Enjambre
  • The Warning
  • The Martinez Brothers
  • Nothing But Thieves
  • The Whitest Boy Alive
  • Cuco
  • Estema & Daniela Spalla
  • Lasso
  • Ovy On The Drums
  • El Bogueto
  • Love of Lesbian
  • Paty Cantú
  • Elena Rose
  • Judeline
  • Ahmed Spins
  • Parisi
  • Camilo Séptimo
  • Allison
  • Marian Bo
  • Luck RA
  • SICKICK
  • Peces Raros
  • Bag Raiders
  • Kevis & Maykyy
  • Nasa Histories
  • Miky Huidobro
  • Volovan
  • La Pegatina
  • Big Sempa
  • Andrea Bejar
  • Kapanga
  • Monte Casino
  • Good Ole Boys
  • Doble Filo
  • Toppaz
  • La Mole y sus Amigos
  • KDT’S de Linares
  • Salomón Robles

Ahora bien, toma en cuenta que el Tecate Pa’l Norte 2026 contará con estos escenarios:

  • Tecate Light
  • Tecate Original
  • Fusión Telcel
  • Sorpresa VIVA
  • Oasis Bacardí
  • Club Social KIA
  • Acústico Hey, Banco
  • Hot Nuts Pilo´s Bar
Tecate Pal Norte 2026
Tecate Pal Norte 2026 (X | Tecate Pal Norte 2026)

Horarios del sábado 28 de marzo para el Tecate Pa’l Norte 2026

A continuación, te damos los horarios del sábado 28 de marzo para el Tecate Pa’l Norte 2026. La apertura de puertas será a las 2 de la tarde.

Este es el horario del escenario Tecate Light:

  • La Pegatina: 2:20-2:50 de la tarde
  • Paty Cantú: 3:20-4:00 de la tarde
  • The Warning: 4:40-5:30 de la tarde
  • Enjambre: 6:00-6:50 de la tader
  • Los Fabulosos Cadillacs: 7:35-8:45 de la noche
  • Kygo: 9:25-10:35 de la noche
  • Guns N’ Roses: 11:25 de la noche

Mientras que el horario del escenario Tecate Original será así:

  • Kapanga: 2:50-3:50 de la tarde
  • Judeline: 4:00-4:45 de la tarde
  • Nothing But Thieves: 5:20-6:15 de la tarde
  • Turnstile: 8:40-9:45 de la noche
  • Grupo Frontera: 10:25 de la noche
Tecate Pal Norte 2026
Tecate Pal Norte 2026 (Captura de pantalla)

Por su parte, el horario del escenario Fusión Telcel es el siguiente:

  • Monte Casino: 2:30-3:05 de la tarde
  • Miky Huidobro: 3:35-4:20 de la tarde
  • Peces Raros: 5:00-5:40 de la tarde
  • Estema & Daniela Spalla: 6:20-7:20 de la tarde
  • Cuco: 8:00-9:00 de la noche
  • Cypres Hill: 10:00-11:00 de la noche
  • Allison: 11:30 de la noche

Para el escenario Sorpresa VIVA, los horarios son estos:

  • 6:50-19:05 de la tarde (show sorpresa)
  • 8:45-9:00 de la noche (show sorpresa)
Tecate Pal Norte 2025
Tecate Pal Norte (Especial)

El Oasis Bacardí del Tecate Pa’l Norte contará con los siguientes horarios:

  • Big Sempa: 3:00-3:30 de la tarde
  • Luck Ra: 4:05- 4:55 de la tarde
  • Elena Rose: 5:45-6:45 de la tarde
  • Ovy on the Drums: 7:15-8:25 de la noche
  • Lasso: 9:15-10:30 de la noche
  • El Boguetto: 11:30 de la noche

En el Club Social KIA, los horarios está programados así:

  • Kevis & Maykyy: 5:00-6:00 de la tarde
  • Sickkick: 6:00-7:00 de la tarde
  • Bag Raiders: 7:00-8:15 de la noche
  • Parisi: 8:15-9:30 de la noche
  • Mariana Bo: 9:30-10:45 de la noche
  • Ahmed Spins: 10:45-12:15 de la noche
  • The Martinez Brothers: 12:15 de la noche
Tecate Pal Norte 2025
Tecate Pal Norte (Tecate Pal Norte 2025 'X' @TecatePalNorte )

Para el escenario Acústico Hey, Banco los horarios son estos:

  • Andrea Bejar: 3:50-4:10 de la tarde
  • Nasa Histories: 4:40-5:20 de la tarde
  • The Whitest Boy Alive: 6:00-6:50 de la tarde
  • Love of Lesbian: 7:40-8:20 de la noche
  • Volován: 9:00-9:50 de la noche
  • Camilo Séptimo: 10:30 de la noche

El escenario Hot Nuts Pilo´s Bar contará con los siguientes horarios:

  • Good Ole Boys: 3:55-5:25 de la tarde
  • Doble Filo: 6:00_7:00 de la tarde
  • Toppaz: 7:35-9:05 de la noche
  • La Mole y sus Amigos: 9:30-11:00 de la noche
  • KDT’S de Linares: 11:40-12:40 de la noche
  • Salomón Robles: 1:00 de la mañana
Tecate Pa’l Norte 2026: lineup y horarios del sábado 28 de marzo
Tecate Pa’l Norte 2026: lineup y horarios del sábado 28 de marzo (Especial)