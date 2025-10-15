Pal Norte 2026 genera frustración por su Venta Tempranera que duró solo 15 minutos.

Los fans de Pal Norte 2026 se quejaron por lo efímera que fue la venta de abonos tempraneros, además de los excesivos cargos a los boletos.

Venta Tempranera del Pal Norte 2026 duró solo 15 minutos

El Pal Norte 2026 ha generado gran expectativa y el 15 de octubre lanzó su Venta Tempranera, la cual inició a las 2 de la tarde.

Esta fue exclusiva para clientes de Hey Banco y los costos de los abonos fueron de:

General: 4 mil 590 pesos

General+: 5 mil 725 pesos

Ascendente: 7 mil 125 pesos

VIP: 9 mil 625 pesos

Tecate Pal Norte 2026 (@tecatepalnorte)

Sin embargo, esta venta solo duró 15 minutos y se agotó en su totalidad, lo cual generó molestia entre los fans del festival.

Además de reclamos por los excesivos cargos por servicio a cada abono.

Pues hay quien asegura que Ticketmaster cobró un extra de más de mil pesos por cada boleto comprado.

La venta libre del boleto será el jueves 16 de octubre a partir de las 2 de la tarde.

Venta Mañanera de Pal Norte 2026 divide opiniones en redes sociales

En Instagram, los fans de Pal Norte 2026 se quejaban de lo rápido que fue la Venta Mañanera y excesivos cargos.

En X, fue todo lo contrario, pues muchos aseguraron que tras ingresar a la boleta obtuvieron sus abonos en menos de 3 minutos.

Incluso, comenzaron la reventa de abonos para el Pal Norte 2026.

Otros usuarios mencionaron que tenían fe en el lineup del Pal norte 2026, ya que este no se ha a dado a conocer y aún así adquirieron los boletos.

“¿Cómo? Nada más pusieron 10 abonos VIP del Pal Norte, se acabaron en 4 minutos" y “Yo alcancé boleto a los 2 minutos”, fueron los comentarios.

Por último, algunos usuarios compararon el Corona Capital con el Pal Norte 2026 , pues el festival de la CDMX hasta oferta sus boletos a 2x1.

Mientras que el festival regio está causando gran conmoción con sus ventas.