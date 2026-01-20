En conferencia de prensa desde el Teatro Metropólitan, Amazon Music se prepara para llevar la vigésima sexta edición del festival iberoamericano de cultura musical, Vive Latino 2026 a todo el mundo.

“En Amazon Music creemos que este es nuestro pequeño granito de arena para poder seguir conectado a todo lo fans con artistas, así como ayudar a los mismos a crecer sus carreras”. Paul Forat, Head de Amazon Music para Latinoamérica

Tal y como lo dijo Paul Forat, Head de Amazon Music para Latinoamérica “vamos a tener con mucho orgullo el live streaming tanto en Prime, como en Twitch” del festival de música llevado desde México.

“En cualquier lugar del mundo lo van a poder ver, a la gente que no tenga la fortuna de no estar físicamente en el festival”. Paul Forat, Head de Amazon Music para Latinoamérica

Por su parte, Jordi Puig creador y director del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se dijo contento de seguir invirtiendo en la cultura a lo largo de estos 26 años.

“El Vive Latino ha invertido en cultura, desde carpas, una librería, escenarios únicos con géneros especiales y exclusivas para géneros indistintos”. Jordi Puig creador y director del Vive Latino

Con ello, también Jordi Puig recalcó la importancia de un cartel que se ha “transmutado”, pues cuando el Vive Latino 2026 tenga lugar el próximo fin de semana del 14 y 15 de marzo los géneros y la música se unirán en un solo camino.

Amazon Music se prepara para llevar el Vive Latino 2026 a todo el mundo (Andrea Luices)

Amazon Music presentará en el Vive Latino 2026 nueva versión de “Sí señor”

Paul Forat adelantó que también como parte de las sorpresa de Amazon Music se presentará en el Vive Latino 2026 nueva versión de “Sí señor”.

“Algo que me llena de orgullo también, es que vamos a poder presentar un Amazon Music Original de la canción ‘Sí señor’ con Alemán y GeraMX como Rich Mafia” Paul Forat, Head de Amazon Music para Latinoamérica

La nueva versión de “Sí señor” que presenta Amazon Music con la reinterpretación de Rich Mafia saldrá a principios de febrero.

Además de que una vez más Amazon Music llevará a un “artista rompe” al Vive Latino 2026, sin embargo, esta será una sorpresa que descubrirán los asistente dentro del festival de música.