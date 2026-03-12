El Vive Latino 2026 está por comenzar y, por tercer año consecutivo, Amazon regresa como patrocinador oficial del festival, consolidando su compromiso con la cultura musical mexicana.

Amazon ofrecerá experiencias exclusivas para los asistentes, desde beneficios para miembros Prime hasta transmisiones en vivo por Amazon Music, Prime Video y Twitch.

Además, los fans podrán acceder a merchandise oficial, playlists con los artistas del cartel y espacios especiales dentro del evento.

Amazon promete convertir el Vive Latino 2026 en una experiencia inolvidable antes, durante y después del festival.

Amazon Music transmitirá el festival a todo México

Como parte de la experiencia, los y las fans pueden ingresar a Amazon.com.mx y buscar “Vive Latino”, donde encontrarán el merchandise oficial del festival junto con todo lo que necesitan, como lo son accesorios, outfits, ponchos para lluvia, cargadores portátiles, audífonos, entre otros esenciales que no te pueden faltar a la hora del show. Además, Amazon cuenta con diferentes formas de pago y entregas rápidas.

Por otra parte, en Amazon Music encontrarás una playlist oficial con todos los artistas que se presentarán en el festival, además de contenido exclusivo y entrevistas, generando más emoción entre el público.

“En Amazon, estamos donde realmente podemos agregar valor. En Vive Latino, eso significa acompañar a los fans desde la preparación hasta la experiencia en vivo, haciendo cada paso más fácil para que puedan enfocarse en lo que de verdad importa: la música y la emoción del festival” Eduardo Gómez, Head of Brand Marketing & Events de Amazon México

Miembros de Amazon Prime tendrán beneficios exclusivos en el Vive Latino

Antes del Vive Latino, los fans tendrán beneficios exclusivos con Amazon Prime, como envío gratis y rápido. Durante el festival, los miembros de Prime recibirán una pulsera especial, con la que podrán entrar a:

Espacio dedicado con juegos

Áreas de descanso

Lounge en el segundo piso

Estaciones de sueros

Helados, paletas y raspados

Acceso preferencial a la rueda de la fortuna

Bares exclusivos

Wi-Fi en zonas seleccionadas

Y aquí no acaba todo, pues después del Vive Latino 2026, los miembros de Amazon Prime tendrán acceso gratuito al livestream en la app de Amazon Music y el Canal de Amazon Music en vivo en Twitch.

Y si no vas a ir al Vive Latino 2026, no te preocupes porque Amazon transmitirá en vivo por Prime Video, Amazon Music y Twitch, llevando la música y la energía del festival a audiencias en todo México y el mundo.

Amazon tendrá experiencias exclusivas para fans en el Vive Latino 2026 (cortesía)

Y es que para hacer más completa la experiencia Vive Latino 2026, Amazon presentará de una manera inolvidable a cada artista, pues con un gigantesco Yellow/Blue Light Ring se encenderá el estadio y la voz de Alexa+ presentará a los artistas que se presentarán en el Escenario Amazon Music como parte de la campaña “Meet The New Alexa+”.

Y no te preocupes porque todavía tienes una última oportunidad para asistir al Vive Latino 2026, pues a través de “Vic”, el personaje rockero de entregas de Amazon que recorre distintas colonias de la ciudad, podrás participar para ganar boletos y un coleccionable de los changuitos naranjas de Amazon inspirados en Chapultepec.

Sin duda, Amazon promete convertir el Vive Latino en una experiencia inolvidable antes, durante y después del festival, consolidándose como el patrocinador oficial del 2026.