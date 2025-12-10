El festival de música Vive Latino 2026 ha revelado al fin su cartel por día, conociendo ahora la lista de los artistas que se presentarán en concierto respectivamente el 14 y 15 de marzo.
Así como también, el Vive Latino 2026 ya dio las fechas para el arranque de la preventa de boletos por día de tu preferencia, la cual será de la siguiente forma:
- Preventa Banamex: 12 de diciembre 2025 a partir de las 2:00 de la tarde
- Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 13 de diciembre 2025 desde las 2:00 pm
- Precio de boletos por día: Aún sin revelarse
Cartel Vive Latino 2026: artistas para el sábado 14 de marzo
Los artistas en concierto para el sábado 14 de marzo en el cartel Vive Latino 2026 son:
- Airbag
- Alcalá Norte
- Chetes
- Carlos Sadness
- Cypress Hill
- Cuco
- Enanitos Verdes
- El Gran Combo de Puerto Rico
- Erin Memento
- Enjambre
- Filtro
- Juanes
- Ke Personajes
- John Fogerty
- Ladrones
- Lenny Kravitz
- Los Látigos
- Los Amigos Invisibles
- Los Pream
- Los Viejos
- Love of Lesbian
- Madreperla
- Maldita Vecindad
- Moenia
- Margaritas Podridas
- Mc Davo
- Marco Mares
- Nacho Vegas
- Orqueska Planta Industrial
- Trueno
- White Lies
Cartel Vive Latino 2026: artistas para el domingo 15 de marzo
El domingo 15 de marzo tendrá a estos artistas en su cartel Vive Latino 2026:
- Allison
- Avatar
- Banda Machos
- Beta
- Conociendo Rusia
- Esteman & Daniela Spalla
- Dubioza Kolektiv
- Dread Mar I
- Fobia
- Hello Seahorse!
- Illya Kuryaki and The Valderramas
- Hermanos Gutiérrez
- Liran’ Roll
- Los Fabulosos Cadillacs
- Malcriada
- Meridian Brothers
- Moby (DJ Set)
- Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2
- Monobloc
- Nafta
- Percance
- Reyna Tropical
- Rusowsky
- Rigoberta Bandini
- Rich Mafia (Alemán + GeraMx)
- Santa Sabina
- Tom Morello
- The Smashing Pumpkins
- The Mars Volta
- Triciclo Circus Band