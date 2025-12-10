El festival de música Vive Latino 2026 ha revelado al fin su cartel por día, conociendo ahora la lista de los artistas que se presentarán en concierto respectivamente el 14 y 15 de marzo.

Así como también, el Vive Latino 2026 ya dio las fechas para el arranque de la preventa de boletos por día de tu preferencia, la cual será de la siguiente forma:

Preventa Banamex: 12 de diciembre 2025 a partir de las 2:00 de la tarde

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 13 de diciembre 2025 desde las 2:00 pm

Precio de boletos por día: Aún sin revelarse

Cartel Vive Latino 2026: artistas para el sábado 14 de marzo

Los artistas en concierto para el sábado 14 de marzo en el cartel Vive Latino 2026 son:

Airbag

Alcalá Norte

Chetes

Carlos Sadness

Cypress Hill

Cuco

Enanitos Verdes

El Gran Combo de Puerto Rico

Erin Memento

Enjambre

Filtro

Juanes

Ke Personajes

John Fogerty

Ladrones

Lenny Kravitz

Los Látigos

Los Amigos Invisibles

Los Pream

Los Viejos

Love of Lesbian

Madreperla

Maldita Vecindad

Moenia

Margaritas Podridas

Mc Davo

Marco Mares

Nacho Vegas

Orqueska Planta Industrial

Trueno

White Lies

Cartel Vive Latino 2026: artistas para el domingo 15 de marzo

El domingo 15 de marzo tendrá a estos artistas en su cartel Vive Latino 2026:

Allison

Avatar

Banda Machos

Beta

Conociendo Rusia

Esteman & Daniela Spalla

Dubioza Kolektiv

Dread Mar I

Fobia

Hello Seahorse!

Illya Kuryaki and The Valderramas

Hermanos Gutiérrez

Liran’ Roll

Los Fabulosos Cadillacs

Malcriada

Meridian Brothers

Moby (DJ Set)

Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2

Monobloc

Nafta

Percance

Reyna Tropical

Rusowsky

Rigoberta Bandini

Rich Mafia (Alemán + GeraMx)

Santa Sabina

Tom Morello

The Smashing Pumpkins

The Mars Volta

Triciclo Circus Band