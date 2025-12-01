El festival de música, Vive Latino 2026 sorprende a sus fans con super descuentos de hasta 40% en boletos para sus conciertos, tal y como lo lees.
Descuentos en boletos de hasta el 40% del Vive Latino 2026 que forman parte de las ofertas del Ciber Monday que llega el día de hoy lunes 1 de diciembre, pero que no solo serán para este día.
Pues el Vive Latino 2026 tendrá 4 días de descuentos en boletos de la siguiente forma:
- 1 de diciembre: 40% de descuento (precio de 2 mil 715.50 pesos)
- 2 de diciembre: 30% de descuento (aún no disponible)
- 3 de diciembre: 20% de descuento (aún no disponible)
- 4 de diciembre: 10% de descuento (aún no disponible)
Los descuentos en boletos del Vive Latino 2026 aplicará únicamente para la compra de abonos generales, a partir de las 11:00 de la mañana.
Asimismo, la compra de boletos del Vive Latino 2026 con descuento de hasta el 40% será en línea a través de la página de Ticketmaster, así como en venta de taquillas del Palacio de los Deportes.
¿Cuándo es el Vive Latino 2026?
El Vive Latino 2026 tendrá lugar los próximos días 14 y 15 de marzo del próximo año en su sede el Estadio GNP Seguros de la CDMX.
Con un cartel del Vive Latino 2026 con música desde el rock, ska, cumbia, electrónica y mucho más.
Basta decir que algunos de los artistas que se presentarán en los escenarios del Vive Latino 2026 serán:
- Lenny Kravitz
- Juanes
- The Smashing Pumpkins
- Tom Morello
- Los Fabulosos Cadillacs
- Cypress Hill
- Santa Sabina
- MC Davo
- Maldita Vecindad
- Enanitos Verdes
- Moenia
- Hello Seahorse!