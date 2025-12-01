El festival de música, Vive Latino 2026 sorprende a sus fans con super descuentos de hasta 40% en boletos para sus conciertos, tal y como lo lees.

Descuentos en boletos de hasta el 40% del Vive Latino 2026 que forman parte de las ofertas del Ciber Monday que llega el día de hoy lunes 1 de diciembre, pero que no solo serán para este día.

Pues el Vive Latino 2026 tendrá 4 días de descuentos en boletos de la siguiente forma:

1 de diciembre: 40% de descuento (precio de 2 mil 715.50 pesos)

2 de diciembre: 30% de descuento (aún no disponible)

3 de diciembre: 20% de descuento (aún no disponible)

4 de diciembre: 10% de descuento (aún no disponible)

Los descuentos en boletos del Vive Latino 2026 aplicará únicamente para la compra de abonos generales, a partir de las 11:00 de la mañana.

Asimismo, la compra de boletos del Vive Latino 2026 con descuento de hasta el 40% será en línea a través de la página de Ticketmaster, así como en venta de taquillas del Palacio de los Deportes.

¡YA ARRANCÓ EL 40% DE DESCUENTO PARA EL VL26! 🔥



11:00 am en taquillas tendremos el mismo descuento, para que se den una vuelta 👊

(Únicamente abono general)



🎟️: https://t.co/rZ8A9iTVsf pic.twitter.com/gx4SZPp6J4 — Vive Latino (@vivelatino) December 1, 2025

¿Cuándo es el Vive Latino 2026?

El Vive Latino 2026 tendrá lugar los próximos días 14 y 15 de marzo del próximo año en su sede el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Con un cartel del Vive Latino 2026 con música desde el rock, ska, cumbia, electrónica y mucho más.

Basta decir que algunos de los artistas que se presentarán en los escenarios del Vive Latino 2026 serán:

Lenny Kravitz

Juanes

The Smashing Pumpkins

Tom Morello

Los Fabulosos Cadillacs

Cypress Hill

Santa Sabina

MC Davo

Maldita Vecindad

Enanitos Verdes

Moenia

Hello Seahorse!