El Vive Latino 2026 sorprendió con la revelación del cartel completo de artistas y a continuación te decimos fechas y precios de los boletos.

Como cada año, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino compartió el lineup que prestará en su edición 26.

Vivel Latino 2025: Cartel completo del festival

Este es el cartel del Vive Latino 2025:

Airbag

Alcalá Norte

Allison

Avatar

Banda Machos

Beta

Carlos Sadness, de 41 años de edad

Chetes, de 46 años de Edad

Conociendo Rusia

Cuco, de 26 años de edad

Cypress Hill

Esteman & Daniela Spalla

Dubioza Kolektiv

Dread Mar I

El Gran Combo de Puerto Rico

Enanitos Verdes

Erin Memento

Enjambre

Filtro

Fobia

Hello Seahorse!

Illya Kurdaki and The Valderramas

Hermanos Gutiérrez

Ke personajes

Juanes

Ladrones

John Fogerty

Lenny Kravits

Liran’Roll

Los Amigos Invisibles

Los Fabulosos Cadillacs

Los Látigos

Los Pream

Los Viejos

Love of Lesbian

Madre Perla

Malcriada

Maldita Vecindad

Marco Mares

Margaritas Podridas

MC Davo

Meridian Brothers

Moenia

Monobloc

Moby (DJ set)

Música Pa’ mandar a volar Vol. 2

Nacho Vegas

Nafta

Orquesta

Percance

Planta Industrial

Reyna Tropical

Rigoberta Bandini

Rusowsky

Rich Mafía (Alemán + Gera MX)

Santa Sabina

The Seashing Pumpkins

Tom Morello

The Mars Volta

Triciclo Circus Band

Trueno

White Lies

Vive Latino 2026 (Cortesía)

¿Cuándo será el Vive Latino 2026?

El festival se realizará en sábado 14 de marzo y domingo 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

Este recinto se ubica sobre avenida Río de la Piedad, en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco.

Vive Latino 2026: Precios, fechas de preventa y venta de los boletos

Como en cada edición, el Vive Latino tendrá boletos por día y bonos, los cuales incluyen los dos días del festival y se venden por fases.

Se estima que el Abono General del Vive Latino 2026 cueste entre 3 mil 600 y 4 700 pesos según la fase.

Ticketmaster no ha revelado los precios de los boletos, por lo que estos precios son una aproximación basada en el año pasado.

La preventa de los boletos para el Vive Latino 2026 será el viernes 17 de octubre para clientes Banamex a partir de las 2:00 de la tarde.