El Vive Latino 2026 sorprendió con la revelación del cartel completo de artistas y a continuación te decimos fechas y precios de los boletos.
Como cada año, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino compartió el lineup que prestará en su edición 26.
Vivel Latino 2025: Cartel completo del festival
Este es el cartel del Vive Latino 2025:
- Airbag
- Alcalá Norte
- Allison
- Avatar
- Banda Machos
- Beta
- Carlos Sadness, de 41 años de edad
- Chetes, de 46 años de Edad
- Conociendo Rusia
- Cuco, de 26 años de edad
- Cypress Hill
- Esteman & Daniela Spalla
- Dubioza Kolektiv
- Dread Mar I
- El Gran Combo de Puerto Rico
- Enanitos Verdes
- Erin Memento
- Enjambre
- Filtro
- Fobia
- Hello Seahorse!
- Illya Kurdaki and The Valderramas
- Hermanos Gutiérrez
- Ke personajes
- Juanes
- Ladrones
- John Fogerty
- Lenny Kravits
- Liran’Roll
- Los Amigos Invisibles
- Los Fabulosos Cadillacs
- Los Látigos
- Los Pream
- Los Viejos
- Love of Lesbian
- Madre Perla
- Malcriada
- Maldita Vecindad
- Marco Mares
- Margaritas Podridas
- MC Davo
- Meridian Brothers
- Moenia
- Monobloc
- Moby (DJ set)
- Música Pa’ mandar a volar Vol. 2
- Nacho Vegas
- Nafta
- Orquesta
- Percance
- Planta Industrial
- Reyna Tropical
- Rigoberta Bandini
- Rusowsky
- Rich Mafía (Alemán + Gera MX)
- Santa Sabina
- The Seashing Pumpkins
- Tom Morello
- The Mars Volta
- Triciclo Circus Band
- Trueno
- White Lies
¿Cuándo será el Vive Latino 2026?
El festival se realizará en sábado 14 de marzo y domingo 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros.
Este recinto se ubica sobre avenida Río de la Piedad, en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco.
Vive Latino 2026: Precios, fechas de preventa y venta de los boletos
Como en cada edición, el Vive Latino tendrá boletos por día y bonos, los cuales incluyen los dos días del festival y se venden por fases.
Se estima que el Abono General del Vive Latino 2026 cueste entre 3 mil 600 y 4 700 pesos según la fase.
Ticketmaster no ha revelado los precios de los boletos, por lo que estos precios son una aproximación basada en el año pasado.
La preventa de los boletos para el Vive Latino 2026 será el viernes 17 de octubre para clientes Banamex a partir de las 2:00 de la tarde.