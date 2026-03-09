Un comunicado desde las redes oficiales del Vive Latino anunció la cancelación del concierto de The Mars Volta, alegando “circunstancias imprevistas” ajenas a la banda:

“Debido a circunstancias imprevistas fuera de su control, The Mars Volta no podrá asistir al Vive Latino. La banda espera poder volver pronto a encontrarse con su público mexicano”. Comunicado Vive Latino

El show de The Mars Volta estaba en el cartel del Vive Latino 2026 para el domingo 15 de marzo en el escenario Telcel.

A su vez, la banda era una de las más esperadas del festival musical. Ahora se une a NAFTA y Moby como las grandes ausencias para la edición 2026.

La respuesta en redes sociales fue inmediata, pues fans externaron su molestia y algunos más exigieron el reembolso de su dinero.

The Mars Volta cancela su show en el Vive Latino 2026 (X | @vivelatino)

Vive Latino 2026 actualiza los horarios del festival tras cancelaciones

El festival Vive Latino 2026 ya empezó con el pie izquierdo tras el anuncio de la cancelación de The Mars Volta a pocos días del festival.

El evento musical está programado para el fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de marzo.

Por si fuera poco, el Vive Latino ya anunció una actualización en los horarios de sus conciertos por día y escenario.

Las cancelaciones para el Vive Latino 2026 comenzaron en enero, siendo NAFTA la primer banda en bajarse del barco , pero sin revelar los motivos.

En febrero se lanzó otro comunicado para anunciar que Moby tampoco sería parte del festival musical. Sin embargo, Steve Aoki fue anunciado como su reemplazo.

Y ahora con la salida de The Mars Volta quedaron libres dos espacios en el Vive Latino 2026.

Como era de esperarse, las cancelaciones terminaron por mover la logística del evento, por lo que el festival lanzó una actualización con nuevos horarios y ajustando las ausencias anunciadas.