Con el arranque de la preventa de boletos para el festival de música Vive Latino 2026 ya se conoce el precio y los beneficios que incluye cada ticket.
Por los que serán 4 tipos de boletos que se venderán para el Vive Latino 2026, los cuales son los siguientes:
- General: Abono a 3 mil pesos (Fase 1)
- Platino: Abono a 5 mil 670 pesos (Fase única)
- Boxes Oro: Abono a 7 mil 100 pesos (Fase única)
- Boxes Diamante: Abono a 10 mil pesos (Fase única)
Beneficios Abono General - Vive Latino 2026
Con un precio de 3 mil pesos sin cargos por servicio, el boleto modalidad Abono General para el Vive Latino 2026 incluye los siguientes beneficios:
- Doce horas de música en 5 escenarios
- Activaciones de marcas
- Casa Comedy
- Lucha Libre
- Momentos Indio
- Aldea Musical
- Vive La Feria
- Zona de disqueras independientes y vinilos
- Mercadillo
- Acceso a compra de lockers
- Compra con sistema Banamex Cashless
- Zona de ONGs
- Zona de foodtrucks
- Zonas de comida
- Barras de bebidas
- Performance dentro del festival
- Zonas recreativas y de descanso
Beneficios Abono Platino - Vive Latino 2026
El boleto Abono Platino con un precio de 5 mil 670 pesos sin cargos, incluye los beneficios siguiente en el Vive Latino 2026:
- Doce horas de música en 5 escenarios
- Activaciones de marcas
- Casa Comedy
- Lucha Libre
- Momentos Indio
- Aldea Musical
- Vive La Feria
- Zona de disqueras independientes y vinilos
- Mercadillo
- Acceso a compra de lockers
- Compra con sistema Banamex Cashless
- Zona de ONGs
- Zona de foodtrucks
- Zonas de comida
- Barras de bebidas
- Performance dentro del festival
- Zonas recreativas y de descanso
- Entrada con carriles exclusivos
- Zona de gradas asignada con vista al escenario Amazon y Amazon Music
- Terraza lounge de descanso, sombra y recreación dentro de las gradas del
- escenario Amazon
- Terraza con zona exclusiva de venta de alimentos y bebidas en el escenario Amazon (costo extra al boleto)
- Terraza con Wi-Fi exclusivo
- Baños exclusivos dentro de las Terrazas del escenario Amazon
- Lanyard conmemorativo
- Gafete conmemorativo con información exclusiva del festival
- Actividades y photo opportunities exclusivos dentro de las Terrazas
Beneficios Abono Boxes Oro - Vive Latino 2025
El tercer tipo de boleto para el Vive Latino 2025 es el Abono Boxes Oro con un precio en fase única de 7 mil 100 pesos sin cargos por servicios, e incluye como beneficios:
- Doce horas de música en 5 escenarios
- Activaciones de marcas
- Casa Comedy
- Lucha Libre
- Momentos Indio
- Aldea Musical
- Vive La Feria
- Zona de disqueras independientes y vinilos
- Mercadillo
- Acceso a compra de lockers
- Compra con sistema Banamex Cashless
- Zona de ONGs
- Zona de foodtrucks
- Zonas de comida
- Barras de bebidas
- Performance dentro del festival
- Zonas recreativas y de descanso
- Entrada con carriles exclusivos
- Zona de gradas asignada con vista al escenario Amazon y Amazon Music
- Terraza lounge de descanso, sombra y recreación dentro de las gradas del
- escenario Amazon
- Terraza con zona exclusiva de venta de alimentos y bebidas en el escenario Amazon (costo extra al boleto)
- Terraza con Wi-Fi exclusivo
- Baños exclusivos dentro de las Terrazas del escenario Amazon
- Lanyard conmemorativo
- Gafete conmemorativo con información exclusiva del festival
- Actividades y photo opportunities exclusivos dentro de las Terrazas
- Estacionamiento dentro del inmueble (1 por cada 4 personas con boleto dentro del vehículo)
- Servicio de meseros en butacas y terrazas
- Venta de alimentos y bebidas premium (costo extra al boleto)
- Butacas asignadas con respaldo para mayor comodidad en el escenario Amazon
Beneficios Abono Boxes Diamante - Vive Latino 2026
El boleto Boxes Diamante incluye todos los beneficios para disfrutar del Vive Latino 2026 por un precio de 10 mil pesos sin cargos:
- Doce horas de música en 5 escenarios
- Activaciones de marcas
- Casa Comedy
- Lucha Libre
- Momentos Indio
- Aldea Musical
- Vive La Feria
- Zona de disqueras independientes y vinilos
- Mercadillo
- Acceso a compra de lockers
- Compra con sistema Banamex Cashless
- Zona de ONGs
- Zona de foodtrucks
- Zonas de comida
- Barras de bebidas
- Performance dentro del festival
- Zonas recreativas y de descanso
- Entrada con carriles exclusivos
- Zona de gradas asignada con vista al escenario Amazon y Amazon Music
- Terraza lounge de descanso, sombra y recreación dentro de las gradas del
- escenario Amazon
- Terraza con zona exclusiva de venta de alimentos y bebidas en el escenario Amazon (costo extra al boleto)
- Terraza con Wi-Fi exclusivo
- Baños exclusivos dentro de las Terrazas del escenario Amazon
- Lanyard conmemorativo
- Gafete conmemorativo con información exclusiva del festival
- Actividades y photo opportunities exclusivos dentro de las Terrazas
- Estacionamiento dentro del inmueble (1 por cada 4 personas con boleto dentro del vehículo)
- Servicio de meseros en butacas y terrazas
- Venta de alimentos y bebidas premium (costo extra al boleto)
- Butacas asignadas con respaldo para mayor comodidad en el escenario Amazon
- Butacas acolchadas y con respaldo para mayor comodidad en el escenario principal
- Butacas en el punto más cercano al escenario Amazon