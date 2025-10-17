Con el arranque de la preventa de boletos para el festival de música Vive Latino 2026 ya se conoce el precio y los beneficios que incluye cada ticket.

Por los que serán 4 tipos de boletos que se venderán para el Vive Latino 2026, los cuales son los siguientes:

  1. General: Abono a 3 mil pesos (Fase 1)
  2. Platino: Abono a 5 mil 670 pesos (Fase única)
  3. Boxes Oro: Abono a 7 mil 100 pesos (Fase única)
  4. Boxes Diamante: Abono a 10 mil pesos (Fase única)

Beneficios Abono General - Vive Latino 2026

Con un precio de 3 mil pesos sin cargos por servicio, el boleto modalidad Abono General para el Vive Latino 2026 incluye los siguientes beneficios:

  • Doce horas de música en 5 escenarios
  • Activaciones de marcas
  • Casa Comedy
  • Lucha Libre
  • Momentos Indio
  • Aldea Musical
  • Vive La Feria
  • Zona de disqueras independientes y vinilos
  • Mercadillo
  • Acceso a compra de lockers
  • Compra con sistema Banamex Cashless
  • Zona de ONGs
  • Zona de foodtrucks
  • Zonas de comida
  • Barras de bebidas
  • Performance dentro del festival
  • Zonas recreativas y de descanso

Beneficios Abono Platino - Vive Latino 2026

El boleto Abono Platino con un precio de 5 mil 670 pesos sin cargos, incluye los beneficios siguiente en el Vive Latino 2026:

  • Doce horas de música en 5 escenarios
  • Activaciones de marcas
  • Casa Comedy
  • Lucha Libre
  • Momentos Indio
  • Aldea Musical
  • Vive La Feria
  • Zona de disqueras independientes y vinilos
  • Mercadillo
  • Acceso a compra de lockers
  • Compra con sistema Banamex Cashless
  • Zona de ONGs
  • Zona de foodtrucks
  • Zonas de comida
  • Barras de bebidas
  • Performance dentro del festival
  • Zonas recreativas y de descanso
  • Entrada con carriles exclusivos
  • Zona de gradas asignada con vista al escenario Amazon y Amazon Music
  • Terraza lounge de descanso, sombra y recreación dentro de las gradas del
  • escenario Amazon
  • Terraza con zona exclusiva de venta de alimentos y bebidas en el escenario Amazon (costo extra al boleto)
  • Terraza con Wi-Fi exclusivo
  • Baños exclusivos dentro de las Terrazas del escenario Amazon
  • Lanyard conmemorativo
  • Gafete conmemorativo con información exclusiva del festival
  • Actividades y photo opportunities exclusivos dentro de las Terrazas
Beneficios Abono Boxes Oro - Vive Latino 2025

El tercer tipo de boleto para el Vive Latino 2025 es el Abono Boxes Oro con un precio en fase única de 7 mil 100 pesos sin cargos por servicios, e incluye como beneficios:

  • Doce horas de música en 5 escenarios
  • Activaciones de marcas
  • Casa Comedy
  • Lucha Libre
  • Momentos Indio
  • Aldea Musical
  • Vive La Feria
  • Zona de disqueras independientes y vinilos
  • Mercadillo
  • Acceso a compra de lockers
  • Compra con sistema Banamex Cashless
  • Zona de ONGs
  • Zona de foodtrucks
  • Zonas de comida
  • Barras de bebidas
  • Performance dentro del festival
  • Zonas recreativas y de descanso
  • Entrada con carriles exclusivos
  • Zona de gradas asignada con vista al escenario Amazon y Amazon Music
  • Terraza lounge de descanso, sombra y recreación dentro de las gradas del
  • escenario Amazon
  • Terraza con zona exclusiva de venta de alimentos y bebidas en el escenario Amazon (costo extra al boleto)
  • Terraza con Wi-Fi exclusivo
  • Baños exclusivos dentro de las Terrazas del escenario Amazon
  • Lanyard conmemorativo
  • Gafete conmemorativo con información exclusiva del festival
  • Actividades y photo opportunities exclusivos dentro de las Terrazas
  • Estacionamiento dentro del inmueble (1 por cada 4 personas con boleto dentro del vehículo)
  • Servicio de meseros en butacas y terrazas
  • Venta de alimentos y bebidas premium (costo extra al boleto)
  • Butacas asignadas con respaldo para mayor comodidad en el escenario Amazon

Beneficios Abono Boxes Diamante - Vive Latino 2026

El boleto Boxes Diamante incluye todos los beneficios para disfrutar del Vive Latino 2026 por un precio de 10 mil pesos sin cargos:

  • Doce horas de música en 5 escenarios
  • Activaciones de marcas
  • Casa Comedy
  • Lucha Libre
  • Momentos Indio
  • Aldea Musical
  • Vive La Feria
  • Zona de disqueras independientes y vinilos
  • Mercadillo
  • Acceso a compra de lockers
  • Compra con sistema Banamex Cashless
  • Zona de ONGs
  • Zona de foodtrucks
  • Zonas de comida
  • Barras de bebidas
  • Performance dentro del festival
  • Zonas recreativas y de descanso
  • Entrada con carriles exclusivos
  • Zona de gradas asignada con vista al escenario Amazon y Amazon Music
  • Terraza lounge de descanso, sombra y recreación dentro de las gradas del
  • escenario Amazon
  • Terraza con zona exclusiva de venta de alimentos y bebidas en el escenario Amazon (costo extra al boleto)
  • Terraza con Wi-Fi exclusivo
  • Baños exclusivos dentro de las Terrazas del escenario Amazon
  • Lanyard conmemorativo
  • Gafete conmemorativo con información exclusiva del festival
  • Actividades y photo opportunities exclusivos dentro de las Terrazas
  • Estacionamiento dentro del inmueble (1 por cada 4 personas con boleto dentro del vehículo)
  • Servicio de meseros en butacas y terrazas
  • Venta de alimentos y bebidas premium (costo extra al boleto)
  • Butacas asignadas con respaldo para mayor comodidad en el escenario Amazon
  • Butacas acolchadas y con respaldo para mayor comodidad en el escenario principal
  • Butacas en el punto más cercano al escenario Amazon