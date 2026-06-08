Como parte de su gira internacional Omakase Tour 2026, Álvaro Díaz llegará al Palacio de los Deportes, CDMX y estos son todos los detalles que debes conocer:

Fecha: 9 de octubre

Sede: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Duración aproximada: 2 horas

Su concierto en el Palacio de los Deportes se perfila como el más grande e importante de su carrera, ya que no solo será el cierre de su gira por México, sino que será el recinto de mayor capacidad que ha encabezado en su carrera hasta ahora.

Álvaro Díaz en Palacio de los Deportes (@alvaritodiaz / Instagram )

Boletos y preventa para el concierto de Álvaro Díaz en Palacio de los Deportes

La adquisición de boletos para el concierto de Álvaro Díaz se realizará principalmente a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto, las fechas confirmadas para las distintas etapas de venta son:

Preventa Fan : 9 de junio a las 10:00 horas, se requiere registro previo en alvarodiaz.com para obtener un código exclusivo

: 9 de junio a las 10:00 horas, se requiere registro previo en alvarodiaz.com para obtener un código exclusivo Preventa Citibanamex : 11 de junio a las 09:00 horas. Los clientes de este banco podrán acceder a 3 meses sin intereses en compras mayores a 3,000 pesos.

: 11 de junio a las 09:00 horas. Los clientes de este banco podrán acceder a 3 meses sin intereses en compras mayores a 3,000 pesos. Venta General: 11 de junio a las 10:00 horas.

Hasta el momento, los precios oficiales para esta sede no han sido revelados, de acuerdo con algunos reportes los costos podrían varíar:

Desde: $ 549

Hasta: $ 3,245

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes para el concierto de Álvaro Díaz?

El Palacio de los Deportes se encuentra ubicado en la Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 08400.

El recinto está en el oriente de la Ciudad de México, cerca de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca, y cuenta con estacionamiento con cupo limitado y costo variable.

La estación más cercana del metro es Velódromo de la línea 9 o café (Pantitlán – Tacubaya).

Al salir tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto.

También puedes considerar las estaciones Coyuya (Línea 8) y Gómez Farías (Línea 1) como opciones alternas.

Si deseas llegar en Metrobús, la estación más cercana es Goma, perteneciente a la Línea 2 (Tepalcates – Tacubaya), a pocos pasos de los accesos principales del Palacio de los Deportes.