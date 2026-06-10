El músico y compositor musical de videojuegos japonés Akira Yamaoka regresa a México con concierto que promete, tal y como lo ha confirmado para el Teatro Metropólitan de la CDMX.

“Este otoño regresaré a México. Esta vez, es más que solo un concierto; son ideas que he estado desarrollando durante mucho tiempo y que finalmente están tomando forma, y me emociona compartirlas con ustedes. Nos vemos en México”. Akira Yamaoka

Y para que no te pierdas de la experiencia en concierto con Akira Yamaoka en el Teatro Metropólitan a continuación todos los detalles de fecha y boletos:

Fecha: Domingo 1 de noviembre 2026

Sede: Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa Banamex: el 11 de junio 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta general y taquillas del Teatro Metropólitan: 12 de junio 2026 desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

Akira Yamaoka en México: fecha y boletos para su concierto en el Teatro Metropólitan (OCESA)

Akira Yamaoka presentará la música de sus obras en el Teatro Metropólitan

El concierto de Akira Yamaoka será una presentación especial de la música de su obras en el Teatro Metropólitan, pues el intérprete es reconocido internacional por su trabajo en la banda sonora de Silent Hill.

A lo que el concierto de Akira Yamaoka estará “celebrando su sonido con un mezcla industrial, dark ambient, trip-hop y más”.

Akira Yamaoka en México: fecha y boletos para su concierto en el Teatro Metropólitan ( Akira Yamaoka )

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.