La La Land in Concert, el concierto y proyección de la película protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling se llevará a cabo en Arena CDMX.

La La Land in Concert es el nombre del evento que contará con una orquesta y una banda de jazz tocando en vivo (al menos 75 músicos), durante la proyección de la exitosa película que llegó a la pantalla grande en 2016.

Éste tendrá lugar en Arena Ciudad de México a principios del próximo año. A continuación todo lo que tienes que saber para no perderte esta experiencia.

La La Land in Concert en Arena CDMX (@ArenaCdMexico / X)

Fecha de La La Land in Concert en Arena CDMX

La La Land in Concert ofrecerá una función en Arena CDMX el sábado 23 de enero de 2027.

Aunque fans del filme deberán esperar varios meses para lo que promete ser una inolvidable y nostálgica presentación, próximamente podrán apartar su lugar en el recinto ubicado en avenida de las Granjas 800, Santa Barbara, alcaldía Azcapotzalco.

Recinto de espectáculo con capacidad para 22,300 espectadores.

Boletos para La La Land in Concert en Arena CDMX

De acuerdo a lo publicado por Arena CDMX, los boletos para La La Land in Concert se pondrán a la venta el viernes 12 de junio.

Los accesos podrán conseguirse por medio del sitio oficial de la boletera Superboletos.

Se espera que en las próximas horas la plataforma incluye el evento en su catálogo ya que por el momento no hay información al respecto por lo que no está claro cuál será el costo de los boletos.

Así como se esperan los detalles, como el horario, de la función que narra la historia de una actriz y un pianista que quieren abrirse camino en el mundo de Hollywood.

Y que cuando sus caminos se crucen y el amor los una, se darán cuenta que para ser parte del mundo del arte hay que hacer sacrificios.