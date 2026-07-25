El Tri regresará con un concierto al Palacio de los Deportes de la CDMX para celebrar su 56 aniversario con un concierto especial este sábado 25 de julio, una presentación que reunirá los grandes éxitos de la banda liderada por Alex Lora y que promete varias horas de rock mexicano para sus seguidores.

Si asistirás al concierto de El Tri, aquí te compartimos el horario, la duración estimada del espectáculo y la hora en la que terminaría la presentación, para que puedas planear tu llegada y regreso a casa.

El show forma parte de la gira Adicto al Rocanrol, con la que la agrupación continúa recorriendo distintos escenarios.

¿A qué hora termina El Tri en Palacio de los Deportes el 25 de julio?

De acuerdo con la información del evento, estos son los horarios previstos para el concierto de El Tri en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 18:00 horas

Inicio del concierto: 20:00 horas

Telonero: No se ha anunciado artista invitado

Setlist: Alrededor de 30 canciones

Duración estimada: Entre 2 horas y 2 horas 30 minutos

Hora en la que termina: alrededor de las 22:00 horas

Alex Lora (Galo Cañas / Cuartoscuro)

El concierto de El Tri en el Palacio de los Deportes conmemora 56 años de carrera de El Tri, una de las bandas más representativas del rock mexicano, encabezada por Alex Lora desde los tiempos de Three Souls in My Mind.

El concierto de El Tri será única en el Palacio de los Deportes y recorrerá algunas de las canciones más emblemáticas del grupo, además de temas recientes de su repertorio.