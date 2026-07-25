Aislinn Derbez se sincera con Maurico Ochmann y le hace una confesión inédita a seis años de su separación: “Tú me rompiste y me quebraste”.

La relación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sigue siendo cordial y de amigos tras su divorcio, pero recientemente desataron rumores de una reconciliación.

Los actores acudieron a Sale el Sol para promocionar su última película y realizaron un ejercicio de sinceridad donde hubo confesiones.

Aislinn Derbez abre su corazón con Mauricio Ochmann

Maurico Ochmann y Aislinn Derbez participaron en una dinámica donde se hicieron preguntas emotivas y las respuestas fueron sinceras.

El actor le pidió a Aislinn Derbez que le dijera algo que nunca le había contado: “Que me digas algo que nunca me has dicho”.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez (Agencia )

Aislinn Derbez se tomó con humor la pregunta y respondió con una risa nerviosa.

“Es que digo, la verdad es que sí hay muchas cosas que nos hemos dicho y que siempre encontramos como esos momentos de honestidad y de decirnos nuestros propios procesos, pero pues no sé si tengas algo ahí guardado” Aislinn Derbez

Posteriormente, Aislinn Derbez abrió su corazón para responder y confesó que su relación con Mauricio Ochmann cambió radicalmente su visión de la vida.

“Siento que la relación que tengo contigo es de las más importantes de mi vida. Siento que la relación que tengo contigo me ha cambiado toda la perspectiva de mi vida, o sea, siento que tú eres un parteaguas, un antes y un después de cómo veo la vida”. Aislinn Derbez

Aislinn Drebez mencionó también que Mauricio Ochmann la llevó a cuestionarse varios aspectos de su vida y hubo un proceso que la transformó en la mujer que es actualmente.

“Y me tú me rompiste y me quebraste, pero no en el mal sentido, sino como que se me quebró todo lo que yo he como yo veía la vida y hoy siento que veo la vida con una perspectiva mucho más amplia y mucho más completa” Aislinn Derbez

Maurico Ochmann y Aislinn Derbez ya no serán pareja, pero están unidos para siempre

Aislinn Derbez agradeció a Mauricio Ochmann por ayudar a deconstruir algunas cosas de su vida y gracias a eso se siente una “superwoman”, según palabras de la actriz.

La famosa agradeció la presencia de Mauricio Ochmman en su vida y que a pesar de que tomaron caminos diferentes tras su separación, siguen siendo un equipo.

“Me siento como muy agradecida porque existas en mi vida”, mencionó Aislinn Derbez y Mauricio Ochmman respondió con la misma frase.