Tras polémica por el casco en pelea con Samy Rivers, Roro defiende su preparación exhaustiva de varios meses, rechazando cualquier sugerencia de que el equipo protector le otorgue una ventaja injusta.

“Que me vengan ahora a mí con una tontería de casco, que es una tontería como una casa, porque nadie ha tenido ningún problema. Lo que no quiero es que el esfuerzo de todos estos meses se eche a perder, y que si gano, que digan que ha sido por el casco, cuando llevo dejándome la piel y esforzándome cinco fucking meses, tío” Roro

Entre lágrimas, Roro criticó la actitud de Samy Rivers por insinuar una falta de equidad y afirma que los entrenadores de ambas partes ya habían aprobado las condiciones del encuentro.

Roro asegura que su motivación principal es superar el dolor de una derrota pasada y demostrar su valía deportiva sin controversias externas.

Entre lágrimas, Roro respondió a la polémica por el casco en pelea con Samy Rivers en La Velada del Año

Roro expresó que el uso de un casco especial no era una elección por gusto, sino una necesidad médica estricta debido a una operación de nariz realizada hace un año.

Las declaraciones de Roro al enterarse de que Rivers no quería pelear por su casco.



“Hemos tenido un problema de última hora. Como antes os he explicado, yo tengo un casco distinto al de los demás peleadores por un tema médico, que es el de mi nariz. Ella ha visto el momento en… https://t.co/uQzGJLlqyI pic.twitter.com/Ha27qYv7JK — Info Velada (@veladaviral) July 25, 2026

Según sus declaraciones, cualquier impacto fuerte en esa zona podría “destrozarla para siempre” ya que no admite más cirugías.

Roro insistió en que el casco no le otorgaba ninguna ventaja física ni en el combate ni en ningún otro aspecto, algo que, según ella, fue validado por la organización, médicos y árbitros.

Afirmó que el equipo ya estaba aprobado y “brandeado” con patrocinadores (como Alsa), por lo que le sorprendió que Rivers no estuviera al tanto de su uso. Atribuyó el conflicto a un fallo de comunicación por parte de la organización.

En declaraciones posteriores, calificó la polémica como una “tontería” y rompió en llanto al sentir que se ponía en duda su esfuerzo de cinco meses de entrenamiento.

Mencionó sentirse atacada y en “mal lugar” a pesar de estar intentando proponer soluciones para que el combate se llevara a cabo.

“Pero a mí lo que me ha molestado es que ella ha dado a entender que seguimos en desigualdad de condiciones, y que como que parece que la hemos obligado a aceptar cuando de verdad que sus entrenadores han dado el visto bueno, ella ha dado el visto bueno, y me deja a mí en mal lugar, porque yo estoy intentando poner soluciones sobre la mesa de qué podemos hacer para que se dé el combate” Roro

Roro señaló que este conflicto le causaba un “dolor de alma” adicional, sumado a la espina que ya traía de su derrota el año anterior en La Velada del Año V.

“Y siento como que se me está atacando todo el rato de que es injusto, de que yo estoy intentando solucionar las cosas, no estoy atacando absolutamente a nadie, y siento como que no es suficiente, porque yo venía aquí este año a quitarme el dolor de alma del año pasado, que todavía no se me ha ido, y el hecho de que me vuelva a doler el día antes del combate” Roro

Pese a esta situación, Roro trató de dar buena cara al señalar que tiene una pelea que dar.

“Pero bueno, tampoco me voy a poner yo aquí a llorar. Venga, que ya está hecho. Que hay una pelea que demás” Roro

Roro rompe en llanto antes de su pelea con Rivers: La verdad sobre la polémica del casco. pic.twitter.com/VwJONtzuzq — Indie 505 (@Indie5051) July 25, 2026

Samy Rivers considera injusto uso de casco especial por parte de Roro para La Velada del Año

Samy Rivers consideraba injusto el uso del casco especial por parte de Roro principalmente debido a la falta de comunicación y a la supuesta ventaja física que este equipo representaba.

Rivers y su equipo aseguraron que no se les informó sobre el uso de este casco especial hasta la ceremonia de pesaje, a menos de 24 horas del combate.

Según su entrenador, Ronaldo “Ronny” López, el equipo de Rivers cumplió con el reglamento pactado originalmente, mientras que Roro estaba trabajando con “normas distintas” que no les habían sido comunicadas.

Samy Rivers señaló que el casco de Roro tenía una “superficie completamente dura” de plástico, lo cual marcaba un “mundo de diferencia” respecto al equipo estándar.

La streamer mexicana expresó que aceptar pelear en esas condiciones la haría sentir “estúpida”, sugiriendo que el material rígido representaba una ventaja deportiva.

Rivers consideró que la protección especial podía representar una diferencia injusta respecto a lo acordado inicialmente, sintiendo que el enfrentamiento se daría en condiciones de desigualdad.

Ante esta situación, Rivers inicialmente se negó a subir al ring, calificando la situación como una “injusticia muy grande”.

La polémica se resolvió finalmente cuando Roro propuso acolchar la estructura de plástico y retirar la parte inferior del protector para igualar las condiciones, manteniendo únicamente la protección necesaria para su nariz.