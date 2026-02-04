Peso Pluma -de 26 años de edad- suma a Tito Double P a su gira por Estados Unidos, en la que varias fechas lograron sold out.

El 1 de marzo inicia la gira de Peso Pluma por Estados Unidos y Tito Double P se unirá al tour como invitado especial.

Peso Pluma compartió en Instagram que Tito Double P se une a su gira y tendrán cuatro fechas juntos:

17 de marzo: Acrisure Arena, Parlm Desert, California

21 de marzo: Intuit Dome, Iglewood, California

11 de abril: Dos equis Pabilion, Dallas

8 de mayo: United Center, Chicago

Peso Pluma suma a Tito Double P a su gira en Estados Unidos (Instagram/@pesopluma)

Los boletos para los conciertos de Peso Pluma y Tito Double P en Estados Unidos ya están a la venta en Ticketmaster.

El precio de las entradas va desde los mil 724 pesos a los 5 mil 484 pesos más cargos.

Los conciertos de Peso Pluma contará con más invitados, pero hasta el momento no ha revelado nombres.

Peso Pluma y Tito Double P lanzan “Dinastía” (Michelle Rojas)

Peso Pluma y Tito Double P colaboraron en Dinastía

El nuevo disco de Peso Pluma se llama Dinastía y se estrenó el pasado 25 de diciembre.

Dinastía cuenta con 15 canciones, las cuales son colaboraciones con Tito Double P:

Intro

Dopamina

Ni pedo

Putielegante

7-3

Billete

Daño

Trucha

Morras II

Mezcal

Malibu

20s

Viejo lobo

Tú con él

Bckpckbyz

Peso Pluma logró sold out en 6 ciudades de Estados Unidos , mientras que la venta de boletos para sus otras fechas han tenido gran éxito.

Dinastía Tour tendrá conciertos en California, San Francisco, Texas y Tampa.