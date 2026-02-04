Peso Pluma suma a Tito Double P a su gira en Estados Unidos

Peso Pluma -de 26 años de edad- suma a Tito Double P a su gira por Estados Unidos, en la que varias fechas lograron sold out.
Dinastía Tour de Peso Pluma tendrá más de 30 conciertos en Estados Unidos y promete dar shows espectaculares.
Tito Double P estará en el tour de Peso Pluma en Estados Unidos
El 1 de marzo inicia la gira de Peso Pluma por Estados Unidos y Tito Double P se unirá al tour como invitado especial.
Peso Pluma compartió en Instagram que Tito Double P se une a su gira y tendrán cuatro fechas juntos:
- 17 de marzo: Acrisure Arena, Parlm Desert, California
- 21 de marzo: Intuit Dome, Iglewood, California
- 11 de abril: Dos equis Pabilion, Dallas
- 8 de mayo: United Center, Chicago
Los boletos para los conciertos de Peso Pluma y Tito Double P en Estados Unidos ya están a la venta en Ticketmaster.
El precio de las entradas va desde los mil 724 pesos a los 5 mil 484 pesos más cargos.
Los conciertos de Peso Pluma contará con más invitados, pero hasta el momento no ha revelado nombres.
Peso Pluma y Tito Double P colaboraron en Dinastía
El nuevo disco de Peso Pluma se llama Dinastía y se estrenó el pasado 25 de diciembre.
Dinastía cuenta con 15 canciones, las cuales son colaboraciones con Tito Double P:
- Intro
- Dopamina
- Ni pedo
- Putielegante
- 7-3
- Billete
- Daño
- Trucha
- Morras II
- Mezcal
- Malibu
- 20s
- Viejo lobo
- Tú con él
- Bckpckbyz
Peso Pluma logró sold out en 6 ciudades de Estados Unidos, mientras que la venta de boletos para sus otras fechas han tenido gran éxito.
Dinastía Tour tendrá conciertos en California, San Francisco, Texas y Tampa.