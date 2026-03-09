A Peso Pluma no le importó que hubiera presentes, el intérprete de corridos tumbados rechazó tomarse una fotografía con una fan de la forma más grosera.

En redes sociales circula un video de Hassan Emilio Kabande Laija, conocido artísticamente como Peso Pluma, siendo abucheado en un partido de baloncesto que tuvo lugar en San Francisco.

Abuchean a Peso Pluma en Estados Unidos tras rechazo a fan

La usuaria de TikTok que se identifica como Jessica, compartió el momento en que Peso Pluma, de 26 años de edad, le rechazó una fotografía.

El video, retomado por el programa Hoy, muestra cómo Peso Pluma, al tener de frente el celular de su fan y a ella detrás de él, levanta la mano y le hace una señal para que se retire.

La mujer en cuestión obedece y regresa a su asiento; sin embargo, parte de la audiencia comienza abuchear al cantante por lo ocurrido.

Peso Pluma fue abucheado durante un partido de basquetbol después de rechazarle una foto a una fan. pic.twitter.com/eaWpJQrICO — Programa Hoy (@programa_hoy) March 9, 2026

Al respecto, Peso Pluma ignora los abucheos y se concentra en la cancha donde se llevaría a cabo el encuentro entre Golden State Warriors y Los Angeles Clippers.

Rechazo de Peso Pluma a fan divide opiniones

Mientras que algunas personas reprueban el desaire que Peso Pluma le hizo a una de sus fans, otros más lo defienden.

Aseguran que a Peso Pluma no se le subió la fama y tampoco es un “déspota engreído”, ya que fue la fan quien invadió su espacio personal al colocar el celular tan cerca a su rostro sin antes preguntarle.

“Pues está disfrutando, no dando un meet and greet”, “¿Y ese quién es?”, “Respeto al espacio personal”, “Pues también le llegó así de repente”, expresan entre comentarios.

Cabe mencionar que la Doble P se encuentra en Estados Unidos desde el primero de marzo, porque está presentando su gira Dinastía Tour, con la cual recorrerá más de 30 ciudades del país.