Con la celebración del concierto de Travis en el Pepsi Center este 14 de octubre, mucha gente comienza a preguntar sobre el horario y a qué hora termina.

Si piensas ir al concierto de Travis en el Pepsi Center, aquí te damos el horario para que sepas bien cómo moverte cuando termine la presentación.

¿A qué hora termina Travis en el Pepsi Center?

El concierto de Travis en el Pepsi Center dará inicio a las 9:00 p.m., de acuerdo con información de OCESA; durará aproximadamente 2 horas, por lo que terminará alrededor de las 11:00 p.m.

Hay que señalar que este horario es estimado, puede que se retrase o termine un poco antes.

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Eso dependerá de la banda, si es que deciden esperar unos minutos después de la hora que marca el inicio, o dan un set de canciones corto sin llegar a las 2 horas de concierto.

En cualquiera de los casos te recomendamos tomar bien tus precauciones si vas a ir al evento, pues al ser mitad de semana, el transporte puede ser un problema.

Si bien tienes la Línea 1 del Metrobus cerca del Pepsi Center, esta por lo general no tiene horario especial para conciertos, cerrando siempre a las 12:00 a.m.

Telonero en el concierto de Travis en el Pepsi Center puede afectar el horario

El concierto de Travis en el Pepsi Center tendrá de teloneros a los mexicanos de The Shelter, lo cual puede afectar el horario.

Esto debido que al tener abridor, se deben de hacer ajustes tanto antes como después de que salta The Shelter a tocar.

Lo cual puede demorar la salida de los de Escocia un poco mientras que ajusta todo para los instrumentos y ecualización.