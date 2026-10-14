Este 14 de octubre se llevará a cabo el concierto de Travis en el Pepsi Center, un show es muy esperado por los fans de la banda escocesa.

Si vas a ir al concierto de Travis en el Pepsi Center, aquí te daremos todos los detalles al respecto, incluyendo el telonero y el setlist.

Setlist del concierto de Travis en el Pepsi Center

Aunque aún no hay un setlist confirmado para el concierto de Travis en el Pepsi Center, se espera que toquen todos sus temas reconocidos.

Este es el posible repertorio del show:

Bus

Driftwood

Love Will Come Through

Alive

Good Feeling

Writing to Reach You

Re-Offender

Side

Closer

Sing

Selfish Jean

Gaslight

Indefinitely

Turn

The Beautiful Occupation

As You Are

Flowers in the Window

My Eyes

Why Does It Always Rain on Me?

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Telonero del concierto de Travis en el Pepsi Center

A diferencia de muchas bandas recientes que han tocado en el mismo recinto, el concierto de Travis en el Pepsi Center sí contará con telonero, será la banda mexicana The Shelter.

Su estilo empata muy bien con el de Travis, ya que igualmente manejan un rock alternativo melódico como los de Escocia.

De momento, no se han dado a conocer los horarios del concierto, por lo que se desconoce en qué momento saldrá The Shelter al escenario del Pepsi Center, para aquellos que quieran ver su acto.

Dado que el concierto marca que empieza a las 9:00 p.m., es posible que los mexicanos tomen el escenario alrededor de las 7:00 p.m.