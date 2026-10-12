Te decimos a qué hora termina el concierto de Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional para el 12, 15, 17 y 19 de octubre.

Enrique Bunbury visitará la Ciudad de México para ofrecer cuatro imperdibles shows de su Nuevas Mutaciones Tou.

Horario de los conciertos de Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional

Así quedó el horario para los conciertos de Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional los días 12, 15, 17 y 19 de octubre:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Enrique Bunbury (Instagram | @bunburyoficial)

Durante su presentación en el Coloso de Reforma, Enrique Bunbury interpretará una mezcla de nuevos temas de su nuevo álbum De Un Siglo Anterior, además de clásicos solistas y canciones de su etapa en Héroes del Silencio.

El cantante español se encontrará acompañado de su banda conformada por 10 músicos con los que dará cuatro fechas de concierto inigualables.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

La ruta más rápida para llegar al Auditorio Nacional en transporte público es bajarse en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

En auto, hay que arribar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento tiene un costo de 200 pesos y suele abrir sus puertas entre 2 a 3 horas previas al evento.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.