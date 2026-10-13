Ya está todo listo para el concierto de Hombres G en el Auditorio Nacional. Te compartimos setlist y telonero para el 13, 14, 16 y 18 de octubre.

La banda Hombres G llega a Ciudad de México con cuatro shows en vivo como parte de su gira Los mejores años de nuestra vida.

Setlist del concierto de Hombres G en el Auditorio Nacional

El setlist del concierto de Hombres G en el Auditorio Nacional para los días 13, 14, 16 y 18 de octubre, sería este:

  • Voy a pasármelo bien
  • El ataque de las chicas cocodrilo
  • Una mujer de bandera
  • No te escaparás
  • Sólo otra vez
  • Chico, tienes que cuidarte
  • Me siento bien
  • Si no te tengo a ti
  • Un par de palabras
  • Te necesito
  • Dos imanes
  • ¿Qué soy yo para ti?
  • Lo noto
  • e quiero
  • Indiana
  • Gilipollas
  • Nassau
  • Suéltate el pelo
  • Visite nuestro bar
  • Marta tiene un marcapasos
  • Los mejores años de nuestra vida
  • Temblando
  • Venezia
  • Devuélveme a mi chica
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Hombres G (Hombres G )

El repertorio de la agrupación conformada por David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina, contará con sus éxitos clásicos para hacer vibrar el escenario.

Telonero para el concierto de Hombres G en el Auditorio Nacional

Hasta el momento, no se ha confirmado telonero para los conciertos de Hombres G en el Auditorio Nacional 13, 14, 16 y 18 de octubre.

La banda será la protagonista de su propio espectáculo dando un shows memorables a su público de CDMX.

Hombres G
Hombres G (Hombres G / Facebook)