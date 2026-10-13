Ya está todo listo para el concierto de Hombres G en el Auditorio Nacional. Te compartimos setlist y telonero para el 13, 14, 16 y 18 de octubre.
La banda Hombres G llega a Ciudad de México con cuatro shows en vivo como parte de su gira Los mejores años de nuestra vida.
Setlist del concierto de Hombres G en el Auditorio Nacional
El setlist del concierto de Hombres G en el Auditorio Nacional para los días 13, 14, 16 y 18 de octubre, sería este:
- Voy a pasármelo bien
- El ataque de las chicas cocodrilo
- Una mujer de bandera
- No te escaparás
- Sólo otra vez
- Chico, tienes que cuidarte
- Me siento bien
- Si no te tengo a ti
- Un par de palabras
- Te necesito
- Dos imanes
- ¿Qué soy yo para ti?
- Lo noto
- e quiero
- Indiana
- Gilipollas
- Nassau
- Suéltate el pelo
- Visite nuestro bar
- Marta tiene un marcapasos
- Los mejores años de nuestra vida
- Temblando
- Venezia
- Devuélveme a mi chica
El repertorio de la agrupación conformada por David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina, contará con sus éxitos clásicos para hacer vibrar el escenario.
Telonero para el concierto de Hombres G en el Auditorio Nacional
Hasta el momento, no se ha confirmado telonero para los conciertos de Hombres G en el Auditorio Nacional 13, 14, 16 y 18 de octubre.
La banda será la protagonista de su propio espectáculo dando un shows memorables a su público de CDMX.