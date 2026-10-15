Un grupo de investigación habría localizado el avión de Amelia Earhart en una isla remota casi 90 años después de su enigmática desaparición.

El pasado 12 de octubre, los especialistas del Instituto del Legado Arqueológico y de la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, aterrizaron en la isla Nikumaroro, ubicada en el Pacífico Sur.

La expedición llegó a ese lugar luego de que imágenes satelitales mostraran una misteriosa forma, denominada objeto Taraia, que está sumergida en una laguna de la zona y que tentativamente sería el avión de Amelia Earhart.

De acuerdo con las estimaciones, el objeto Taraia se encontraría a solo 3 metros de la orilla de la laguna y tan a abajo de solo 1.5 metros.

Avión de Amelia Earhart habría sido localizado en la isla Nikumaroro

Especialistas creen que la anomalía visual que encontraron en la isla Nikumaroro, correspondería al avión Lockheed Modelo 10-E Electra que pilotaba Amelia Earhart con su navegante Fred Noonan cuando desaparecieron en 1937, mientras intentaban completar un vuelo alrededor del mundo.

La expedición que pretende resolver lo que sucedió con Amelia Earhart se compone de 34 personas entre especialistas y tripulación.

Es el resultado de años de investigación sobre la hipótesis del objeto Taraia que encabeza Rick Pettigrew, director ejecutivo del Instituto del Legado Arqueológico (ALI).

La indagación se sostiene a partir de la hipótesis del náufrago que señala que Amelia Earhart y Fred Noonan no se estrellaron en el avión durante su viaje en el océano Pacífico, sino que lograron aterrizar la isla Nikumaroro de la república de Kiribat.

Amelia Earhart (Especial)

Así se determinará si el avión de Amelia Earhart fue localizado

La operación para determinar si el avión de Amelia Earhart fue localizado consistirá en realizar diversas pruebas.

Especialistas usarán un magnetómetro con el objetivo de detectar presencia de metales ferrosos y buscar de posibles artefactos.

Además, se emplearán tecnologías de sonar para detectar objetos en el fondo de la laguna.

Después, el equipó usará una draga de inducción de agua para retirar los sedimentos y realizar una inspección visual directa del llamado objeto de Taraia.