La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó la convocatoria para el Concurso Nacional de Calaveritas Literarias: fechas, requisitos, cómo registrarse y todo lo que debes saber.

El Concurso Nacional de Calaveritas Literarias tiene como propósito promover las tradiciones históricas de México, así como fomentar la expresión escrita y creación artística entre los estudiantes.

Habrá tres ganadores, uno por cada categoría correspondiente a los niveles educativos, y serán invitados a la conferencia mañanera para dar a conocer sus calaveritas literarias.

Concurso Nacional de Calaveritas Literarias de la SEP: fechas

Desde el 14 al 26 de octubre de 2026 estará abierto el registro al Concurso Nacional de Calaveritas Literarias de la SEP, de personajes asociados a los héroes y heroínas que nos han dado patria y libertad.

Los ganadores y las menciones honoríficas se darán a conocer el 2 de noviembre de 2026 y la SEP difundirá las calaveritas literarias seleccionadas por sus medios institucionales.

Concurso nacional de calaveritas literarias de la SEP: fechas y cómo registrarse (SEP)

Concurso Nacional de Calaveritas de la SEP: requisitos

La convocatoria para el Concurso Nacional de Calaveritas Literarias es de alcance nacional para todos los estudiantes de instituciones públicas, de educación:

Básica: primaria a partir de quinto grado y secundaria

Media Superior

Superior

Entre los requisitos del Concurso Nacional de Calaveritas Literaria de la SEP está que deberá contar con título y señalar al personaje histórico elegido, con una estructura de cuatro versos por estrofa y que depende del nivel educativo:

Educación básica de 4 a 6 estrofas

Media Superior y Superior, de 6 a 12 estrofas

La calaverita literaria también deberá ser:

Original

Inédita

Individual

Estar en español o alguna indígena nacional (con traducción al español)

Considerar el humor y la ironía respetuosa, así como la presencia simbólica de la Muerte o la Catrina

Concurso nacional de calaveritas literarias de la SEP: fechas y cómo registrarse (SEP)

Será un jurado quien determinen a los ganadores, considerando creatividad de la composición, así como la vinculación clara del personaje histórico y sus aportaciones con las transformaciones de México.

Concurso Nacional de Calaveritas Literarias de la SEP: cómo registrarse

Para el registro del Concurso Nacional de Calaveritas Literarias, la SEP habilitó el portal https://dggeyet.sep.gob.mx/convocatoria_calaverita_literaria_2026/#!/ que cuenta con dos formas de inscripción.

Menores de 18 años, quienes deberán ser registrados por su padre o tutor con los datos:

Nombre completo

Teléfono de contacto principal

Teléfono de contacto alterno

Correo electrónico

Datos del estudiante, como nombres género y edad

Asimismo, los mayores de 18 años pueden realizar el registro por su cuenta, con los mismos datos anteriores.