Ya está todo listo para el concierto de Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional. Te damos el setlist y telonero del 12, 15, 17 y 19 de octubre.
El cantante Enrique Bunbury ofrecerá cuatro shows en la CDMX como parte de su gira Nuevas Mutaciones Tour, que va de la mano con el próximo lanzamiento de su álbum De Un Siglo Anterior.
Setlist del concierto de Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional
El setlist del concierto de de Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional para los días 12, 15, 17 y 19 de octubre, es este:
- La voz
- El club de los imposibles
- De mayor
- El extranjero
- Desmejorado (Bushido cover)
- Te puedes a todo acostumbrar
- Sólo si me perdonas
- Infinito
- Para llegar hasta aquí
- Un brindis al Sol
- Big-Bang
- El rescate
- Que tengas suertecita
- Las chingadas ganas de llorar
- Creer que se puede creer
- Alaska
- Apuesta por el rock ‘n’ roll (Más Birras cover)
- Sí (Umpah-Pah cover)
- Sácame de aquí
- Enganchado a ti
- Lady Blue
- Parecemos tontos
- Serpiente
- 22.El jinete (José Alfredo Jiménez cover)
- 23....Y al final
- La próxima vez no habrá próxima vez
El repertorio contará con una mezcla de nuevos temas del álbum de Enrique Bunbury, además de clásicos solistas infaltables y canciones de Héroes del Silencio.
Telonero para el concierto de Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional
No hay telonero confirmado para el concierto de Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional del 12, 15, 17 y 19 de octubre.
El cantante se presentará junto a su banda conformada por 10 músicos en el escenario.