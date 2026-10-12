Ya está todo listo para el concierto de Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional. Te damos el setlist y telonero del 12, 15, 17 y 19 de octubre.

El cantante Enrique Bunbury ofrecerá cuatro shows en la CDMX como parte de su gira Nuevas Mutaciones Tour, que va de la mano con el próximo lanzamiento de su álbum De Un Siglo Anterior.

Setlist del concierto de Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional

El setlist del concierto de de Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional para los días 12, 15, 17 y 19 de octubre, es este:

La voz

El club de los imposibles

De mayor

El extranjero

Desmejorado (Bushido cover)

Te puedes a todo acostumbrar

Sólo si me perdonas

Infinito

Para llegar hasta aquí

Un brindis al Sol

Big-Bang

El rescate

Que tengas suertecita

Las chingadas ganas de llorar

Creer que se puede creer

Alaska

Apuesta por el rock ‘n’ roll (Más Birras cover)

Sí (Umpah-Pah cover)

Sácame de aquí

Enganchado a ti

Lady Blue

Parecemos tontos

Serpiente

22.El jinete (José Alfredo Jiménez cover)

23....Y al final

La próxima vez no habrá próxima vez

Enrique Bunbury (Instagram | @bunburyoficial)

El repertorio contará con una mezcla de nuevos temas del álbum de Enrique Bunbury, además de clásicos solistas infaltables y canciones de Héroes del Silencio.

Telonero para el concierto de Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional

No hay telonero confirmado para el concierto de Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional del 12, 15, 17 y 19 de octubre.

El cantante se presentará junto a su banda conformada por 10 músicos en el escenario.