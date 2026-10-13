Si quieres saber a qué hora termina Hombres G en el Auditorio Nacional, te damos el horario de sus conciertos del 13, 14, 16 y 18 de octubre.

La banda Hombres G, conformada por David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina, visitan la CDMX para dar cuatro shows en vivo.

Horario de los conciertos de Hombres G en el Auditorio Nacional

Así quedó el horario del martes 13, miércoles 14 y viernes 16 de octubre para Hombres G en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Hombres G (Hombres G / Facebook)

Mientras que el horario del domingo 18 de octubre será el siguiente:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Inicio de concierto: 7:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 09:00 de la noche

Durante sus conciertos en la Ciudad de México, los Hombres G interpretarán sus mejores canciones ante su público que los espera con emoción.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Si quieres llegar al Auditorio Nacional en transporte público, la mejor opción es bajarse en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

En auto, hay que arribar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento tiene un costo de 200 pesos y suele abrir sus puertas entre 2 a 3 horas previas al evento.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.