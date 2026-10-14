Kennedy Suarez, prometida de RJ Mitte, habría tenido rencillas con la madre del actor y esto habría generado una crisis en su relación.

La muerte de RJ Mitte ha desatado señalamientos contra Kennedy Suarez, con quien se comprometió en 2025.

Kennedy Suarez enfrenta señalamientos por su relación con RJ Mitte

TMZ asegura que Kennedy Suarez y RJ Mitte enfrentaba una crisis en su relación, ya que su prometida habría puesto un ultimátum para que el actor decidiera entre ella o su mamá, Dyna Mitte.

Supuestamente, Kennedy Suarez no llevaba una buena relación con Dyna Mitte y esta situación mantenía tenso a RJ Mitte, quien era apegado a su familia y no estaba dispuesto a alejarse de su mamá.

RJ Mitte y su mamá, Dyna Mitte (Instagram/@dyna_banana)

Kennedy Suarez y RJ Mitte fueron amigos por 10 años , posteriormente fueron novios y se comprometieron en 2025.

RJ Mitte y Kennedy Suarez permanecían juntos una semana antes de que el actor muriera, pero el también activista se mostraba angustiado.

Incluso, el actor Luis Moncada confirmó que durante su reunión con RJ Mitte lo notó estresado por situaciones que se negó a revelar.

Hasta el momento, la familia de RJ Mitte se ha mantenido al margen de los señalamientos contra Kennedy Suarez, quien tampoco se ha manifestado por la muerte del actor.

RJ Mitte recibirá un homenaje por su trayectoria actoral

La carrera de RJ Mitte ganó relevancia tras interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad; sus seguidores lamentaron su muerte.

El viernes 16 de octubre se realizará un homenaje a RJ Mitte en The Mitte: Arts Cultural Center en Brownsville, Texas.

Por otro lado, Lacianne Mitte, hermana de RJ Mitte, compartió un mensaje de despedida para el actor.

Hoy he perdido a mi hermano mayor; nunca olvidaré todas las locuras, las diversiones y las tonterías que hacíamos mientras crecíamos. Hay un sinfín de historias que contar. Descansa en paz, te quiero y te echaré de menos para siempre. Lacianne Mitte, hermana de RJ Mitte

Lacianne Mitte reveló que a finales de octubre se realizará un homenaje para RJ Mitte en Los Ángeles, pero los detalles los dará a conocer en los siguientes días.