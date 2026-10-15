Vincent van Gogh volverá al mercado con Castaños en flor, una pintura realizada en 1890 que Sotheby’s subastará en Nueva York durante noviembre de 2026.

La obra, perteneciente a una colección privada de la familia Blaquier, permaneció alejada del público durante décadas y ahora despierta gran interés entre coleccionistas.

El cuadro será presentado previamente en Hong Kong, donde cientos de personas hicieron fila para observarlo antes de su próxima subasta internacional en Nueva York.

¿Cuándo y cómo será la subasta de Castaños en flor, obra de Van Gogh?

La subasta de Castaños en flor, pintura de Van Gogh, está programada para el 18 de noviembre de 2026 en Nueva York bajo la organización de Sotheby’s y su departamento especializado.

La casa espera que la pintura alcance aproximadamente 180 millones de dólares, una cifra que podría convertirla en la obra de Van Gogh más cara subastada.

Pintado en mayo de 1890, el cuadro pertenece a los últimos meses de la vida de Van Gogh en Auvers-sur-Oise, Francia, antes de su muerte.

La composición muestra un enorme castaño con una copa florida y refleja una etapa caracterizada por energía, color y entusiasmo, según explicó Sotheby’s sobre la obra.

La pieza forma parte de un conjunto de 12 obras que permanecieron mucho tiempo sin exhibirse, incluidas pinturas de Paul Cézanne y Claude Monet.

Cinco trabajos del conjunto fueron presentados en Sotheby’s de Londres a finales de septiembre, entre ellos Arlequín, de Cézanne, y El jardín de las Tullerías, de Monet.

El interés también se relaciona con la escasez de obras de la etapa final de Van Gogh, particularmente aquellas que permanecieron fuera de exhibición pública.

¿Quiénes son los Blaquier y por qué venden la pintura de Van Gogh?

Castaños en flor perteneció a María Elena “Nelly” Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier, integrantes de una reconocida familia empresarial argentina de larga trayectoria.

Los Blaquier están vinculados principalmente con la agroindustria y con Ledesma SAAI, empresa dedicada a actividades como azúcar, alcohol, frutas, agricultura, ganadería y papel.

La familia adquirió la pintura en 1975 mediante la galería Wildenstein & Co., y desde entonces permaneció aproximadamente 51 años dentro de su colección privada.

Antes de llegar a los Blaquier, la pintura pasó por distintas manos, entre ellas las de Théo van Gogh, Johanna van Gogh-Bonger, Vincent Willem y otros coleccionistas.

La colección que llegará al mercado tiene una valoración conjunta estimada en 450 millones de dólares e incluye piezas de Camille Pissarro y Pierre-Auguste Renoir.