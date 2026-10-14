La Fiscalía de Londres calificó a Russell Brand como un “depredador sexual despiadado” durante su juicio por violación y agresión sexual.

Russell Brand enfrenta tres cargos por violación, tres de agresión sexual y uno por atentar contra el pudor; seis mujeres lo acusaron de realizar estos actos entre 1999 y 2009.

La investigación contra Russell Brand inició en 2023, cuando varios medios dieron a conocer las acusaciones de abuso sexual y violación contra seis mujeres.

Fiscalía llama a Russell Brand “depredador sexual despiadado”

El lunes 12 de octubre inició el juicio contra Russell Brand en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres; el día miércoles 14, la Fiscalía lo llamó “depredador sexual despiadado”.

El fiscal Riel Karmy-Jones presentó las acusaciones contra el actor y músico Russell Grand, quien fue denunciado por 6 mujeres a quienes conoció a través de sus empleos o vínculos con el medio del espectáculo.

Russell Brand (Instagram/@russellbrand)

Riel Karmy-Jones expresó que Russell Brand era un depredador que provocó un contacto sexual con las víctimas de forma “indiscriminada y voraz”.

Russell Grand habría abusado de las víctimas en hoteles, lugares de trabajo, cubículos de baño de un bar y en la casa del actor.

El fiscal aclara que las mujeres que acusan a Russell Grand no se conocían entre sí y realizaron las denuncias en diferentes momentos.

Russell Grand niega las acusaciones en su contra y se declara inocente

Russell Grand acudió al juicio con un traje negro y una bufanda blanca; se declaró inocente desde mayo de 2025, cuando iniciaron las acusaciones en su contra.

Los delitos presuntamente cometidos por Russell Grand se realizaron entre 1999 y 2009.

Una de las víctimas denuncia que Russell Brand abusó de ella en un cuarto del hotel Bournemouth en 1999.

Otra de las agresiones habría ocurrido en 2001, cuando Russell Brand tomó del brazo a una de las víctimas la metió a un baño de hombres.

La investigación judicial contra Russell Brand inició en 2023, luego de que diversos medios revelaran las acusaciones en su contra por agresión sexual y violación.