El Pepsi Center WTC de la CDMX recibe a la banda brasileña de thrash metal Sepultura hoy 11 de octubre en concierto.

Así que prepárate que ya les dejamos a los fans el horario del concierto de Sepultura en Pepsi Center WTC:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Guilt Trip

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Sepultura celebra 40 años con concierto en el Pepsi Center WTC: fecha y boletos (Ocesa )

Celebrating Life Through Death de Sepultura en Pepsi Center WTC hoy 11 de octubre

Sepultura en el Pepsi Center WTC llega con su gira de despedida y 40 aniversario Celebrating Life Through Death hoy 11 de octubre, concierto que promete y no debes dejar pasar.

Así que solo alístate, pues ya tienes todo lo necesario para saber y disfrutar del concierto de Sepultura en el Pepsi Center WTC.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.