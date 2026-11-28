La cantante mexicana, Alejandra Guzmán, se vio obligada a cancelar su concierto del viernes 27 de noviembre en la Arena CDMX, luego de que argumentara que se le zafó la cadera.

“Chicos, se me salió la cadera de nuevo. ¡Híjole!, lo siento tanto, creo que está aquí mi doctor. ¡Ay no! Me da mucha pena porque tengo todas las ganas de salir a actuar". Alejandra Guzmán

La artista de 58 años abandonó el escenario en camilla apenas unos momentos después de iniciar su presentación, tras interpretar apenas la primer canción de todo su repertorio.

Alejandra Guzmán cancela concierto en Arena CDMX tras presentar problemas con su cadera

Alejandra Guzmán finalizaba el tema “Mírala, míralo” cuando informó al público que se le zafó nuevamente la cadera mientras pretendía sentarse en parte de su escenografía.

Esta situación impidió continuar la presentación de la reconocida cantante mexicana, lo que forzó a la cancelación inmediata del concierto en la Arena CDMX.

Imposibilitada para levantarse de la tarima, Guzmán se dirigió a los asistentes para explicar lo sucedido y solicitar asistencia médica de urgencia.

Miembros de su equipo de trabajo subieron más tarde al escenario para manifestar su preocupación por la cantante y señalaron que entablaban de inmediato conversaciones con los empresarios del evento.

Alejandra Guzmán (Alejandra Guzmán / Facebook)

Enfatizaron que la prioridad era la salud de Alejandra Guzmán antes de definir una reprogramación o el reembolso de los boletos.

Asimismo, precisaron que los canales oficiales y redes sociales difundirán actualizaciones sobre su condición física.

Cabe recordar que la artista ya había padecido una luxación similar el 19 de septiembre de 2026 en Boca del Río, Veracruz, sufriendo dos percances en poco más de dos meses.