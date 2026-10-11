El grupo sueco de indie rock Peter Bjorn and John llega hoy 11 de octubre al Foro Puebla de la CDMX con concierto único para celebrar el 20 aniversario de su aclamado álbum Writer’s Block.
Así que disfruta de esta noche única con Peter Bjorn and John en el Foro Puebla, que te dejamos los detalles de setlist y telonero para su concierto:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
- Duración: se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche
Posibles setlist para Peter Bjorn and John en el Foro Puebla el 11 de octubre
Peter Bjorn and John en el Foro Puebla promete este 11 de octubre un concierto inolvidable donde tocarán completo el álbum Writer’s Block.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Peter Bjorn and John en el Foro Puebla sean los siguientes:
- Writer’s Block
- Objects Of My Affection
- Young Folks
- Amsterdam
- Start To Melt
- Up Against The Wall
- Paris 2004
- Let’s Call It Off
- The Chills
- Roll The Credits
- Poor Cow
- The Chills
- Breakin’ Point
- Living a Dream
- Gut Feeling
- Second Chance
- Far Away, By My Side
- By My Side
- I Know You Don’t Love Me
- Lies