El grupo sueco de indie rock Peter Bjorn and John llega hoy 11 de octubre al Foro Puebla de la CDMX con concierto único para celebrar el 20 aniversario de su aclamado álbum Writer’s Block.

Así que disfruta de esta noche única con Peter Bjorn and John en el Foro Puebla, que te dejamos los detalles de setlist y telonero para su concierto:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche

Peter Bjorn and John en Foro Puebla (OCESA )

Posibles setlist para Peter Bjorn and John en el Foro Puebla el 11 de octubre

Peter Bjorn and John en el Foro Puebla promete este 11 de octubre un concierto inolvidable donde tocarán completo el álbum Writer’s Block.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Peter Bjorn and John en el Foro Puebla sean los siguientes: