El cantante puertorriqueño del urbano, Álvaro Díaz está de regreso a México del 9 al 11 de octubre como parte de la gira de conciertos, OMAKASE Tour en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Así que fans ya les dejamos a continuación todos los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes:

  • 9 y 10 de octubre
  1. Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  2. Hora de los conciertos: 8:00 de la noche
  3. Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche
  • 11 de octubre
  1. Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
  2. Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto
  3. Hora en la que terminan el concierto: Alrededor de las 9:00 pm
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
Álvaro Díaz en México
Álvaro Díaz en México (@alvaritodiaz / Instagram )

Posible setlist para Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes del 9 al 11 de octubre

El regreso de Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes es uno de los más esperados en concierto para sus fans en el país.

Por lo que se espera un setlist con los mejores temas y lo más nuevos de Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes, por lo que las canciones en vivo serían:

  1. SICHEF.
  2. MDF.
  3. FATAL FANTASSY
  4. BIMEL.
  5. PLN
  6. TREINEL.
  7. LENTITO
  8. BABYRECORDS.
  9. PIENSO EN TI.
  10. Problemón
  11. BYAK
  12. SELEDA.
  13. GATITAS SANDUNGUERAS VOL.1
  14. 1000CANCIONES
  15. MAMI 100PRE SABE
  16. Llori Pari
  17. EN LA MISMA CIUDAD.
  18. Uwi
  19. EXXXSTASY
  20. KILO.
  21. XQ ERES ASÍ
  22. RAMONA FLOWERS
  23. NO PODEMOS SER AMIGOS.
  24. EN PR NO HACE FRÍO
  25. JPN
  26. Babysita
  27. MALASNOTICIAS.
  28. QUIÉN TE QUIERE COMO EL NENE
  29. PERDISTE EL EMMY.
  30. YOKO
  31. Reina pepiada
  32. INAROW62.