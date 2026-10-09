El cantante puertorriqueño del urbano, Álvaro Díaz está de regreso a México del 9 al 11 de octubre como parte de la gira de conciertos, OMAKASE Tour en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Así que fans ya les dejamos a continuación todos los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes:

9 y 10 de octubre

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde Hora de los conciertos: 8:00 de la noche Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche

11 de octubre

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto Hora en la que terminan el concierto: Alrededor de las 9:00 pm

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Álvaro Díaz en México (@alvaritodiaz / Instagram )

Posible setlist para Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes del 9 al 11 de octubre

El regreso de Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes es uno de los más esperados en concierto para sus fans en el país.

Por lo que se espera un setlist con los mejores temas y lo más nuevos de Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes, por lo que las canciones en vivo serían: