El cantante puertorriqueño del urbano, Álvaro Díaz está de regreso a México del 9 al 11 de octubre como parte de la gira de conciertos, OMAKASE Tour en el Palacio de los Deportes de la CDMX.
Así que fans ya les dejamos a continuación todos los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes:
- 9 y 10 de octubre
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora de los conciertos: 8:00 de la noche
- Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche
- 11 de octubre
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto
- Hora en la que terminan el concierto: Alrededor de las 9:00 pm
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
Posible setlist para Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes del 9 al 11 de octubre
El regreso de Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes es uno de los más esperados en concierto para sus fans en el país.
Por lo que se espera un setlist con los mejores temas y lo más nuevos de Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes, por lo que las canciones en vivo serían:
- SICHEF.
- MDF.
- FATAL FANTASSY
- BIMEL.
- PLN
- TREINEL.
- LENTITO
- BABYRECORDS.
- PIENSO EN TI.
- Problemón
- BYAK
- SELEDA.
- GATITAS SANDUNGUERAS VOL.1
- 1000CANCIONES
- MAMI 100PRE SABE
- Llori Pari
- EN LA MISMA CIUDAD.
- Uwi
- EXXXSTASY
- KILO.
- XQ ERES ASÍ
- RAMONA FLOWERS
- NO PODEMOS SER AMIGOS.
- EN PR NO HACE FRÍO
- JPN
- Babysita
- MALASNOTICIAS.
- QUIÉN TE QUIERE COMO EL NENE
- PERDISTE EL EMMY.
- YOKO
- Reina pepiada
- INAROW62.