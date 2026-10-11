Este 11 y 12 de octubre llega con conciertos al Teatro Metropólitan de la CDMX, la cantante Natalia LaFourcade.

Conciertos agotados y si eres de los que ya tienes boletos, a continuación te dejamos horario del show de Natalia LaFourcade en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previos

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Natalia Lafourcade tendrá dos conciertos en el Teatro Metropólitan (X/@ocesa)

Cancionera Tour de Natalia LaFourcade cierra en el Teatro Metropólitan este 11 y 12 de octubre

El Teatro Metropólitan es el recinto para el gran cierre de Cancionera Tour de Natalia LaFourcade este 11 y 12 de octubre, conciertos que serán especiales.

Así que ya tienes lo necesario para disfrutar de los conciertos de Natalia LaFourcade en el Teatro Metropólitan.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en Avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.