El regidor del PVEM en Culiacán, Sinaloa, Julio César Osuna Cháidez que fue asesinado tras un ataque armado directo, ha sido señalado por un supuesto parentesco con “El Abueloco”, operador de La Mayiza.

Lo anterior debido a que en versiones extraoficiales se asevera que el integrante del cabildo municipal, sería hermano del operador de la facción criminal conocida como Los Antrax.

Cabe destacar que Julio César Osuna fue asesinado la noche del viernes 27 de noviembre en inmediaciones de la ciudad de Culiacán, durante un ataque armado directo en su contra.

Julio César Osuna Cháidez regidor del PVEM Culiacán (Especial)

Afirman que Julio César Osuna ers hermano de el “Abueloco Ántrax”

Luego del asesinato del regidor de Culiacán, Julio César Osuna, versiones extraoficiales difundidas en redes señalaron un presunto parentesco del funcionario con un líder criminal.

Los reportes no confirmados señalan que el regidor del PVEM sería hermano de Jeovany Osuna Cháidez, alias “El Abueloco Ántrax”, integrante de alto rango de dicha facción de La Mayiza.

Además de la coincidencia en los nombres, circula una fotografía en la que ambos aparecen abrazados durante lo que se presume, se trataría de un encuentro familiar.

Julio César Osuna aparece en foto junto al "Abueloco Ántrax" (Especial)

Por el presunto lazo sanguíneo entre Julio César Osuna y el “Abueloco” Ántrax, se ha comenzado a especular con que el homicidio del regidor estaría relacionado con dicho parentesco.

Lo anterior debido a que se señala el conflicto entre La Chapiza y La Mayiza, pese a lo cual se trata de especulaciones, pues los elementos citados no constituyen prueba alguna.

La Fiscalía de Sinaloa no ha confirmado ningún vínculo familiar del regidor con grupos criminales y menos ha establecido un móvil oficial, por lo que el caso permanece en investigación.

Julio César Osuna fue asesinado

Las versiones sobre el parentesco de Julio César Osuna Cháidez con el “Abueloco Ántrax” comenzaron a circular luego del asesinato del regidor ocurrido la noche del viernes 27 de noviembre.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:50 horas, cuando el funcionario se encontraba a bordo de un Mazda 3 gris oscuro y esperaba que se abriera el portón eléctrico del residencial Pontevedra.

Sujetos armados se aproximaron al vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones para después huir, mientras el automóvil quedó encendido con el regidor en su interior.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el regidor ya no tenía signos vitales y en la escena se localizaron casquillos de grueso calibre y una cartulina verde con un mensaje no revelado .