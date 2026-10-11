La cantante mexicana Natalia LaFourcade vuelve al Teatro Metropólitan de la CDMX para dos conciertos en el cierre del Cancionera Tour este 11 y 12 de octubre.

Si eres de los que tienes boletos, presta atención que desde ya te dejamos los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Natalia LaFourcade en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previos

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Natalia Lafourcade tendrá dos conciertos en el Teatro Metropólitan (X/@ocesa)

Posible setlist para Natalia LaFourcade en Teatro Metropólitan el 11 y 12 de octubre

El Teatro Metropólitan será el recinto para el gran cierre de Cancionera Tour de Natalia LaFourcade este 11 y 12 de octubre con conciertos que prometen ser inolvidables.

Se espera que el setlist de canciones para los conciertos de Natalia LaFourcade en Teatro Metropólitan será el siguiente: