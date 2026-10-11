La cantante mexicana Natalia LaFourcade vuelve al Teatro Metropólitan de la CDMX para dos conciertos en el cierre del Cancionera Tour este 11 y 12 de octubre.
Si eres de los que tienes boletos, presta atención que desde ya te dejamos los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Natalia LaFourcade en el Teatro Metropólitan:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previos
- Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
Posible setlist para Natalia LaFourcade en Teatro Metropólitan el 11 y 12 de octubre
El Teatro Metropólitan será el recinto para el gran cierre de Cancionera Tour de Natalia LaFourcade este 11 y 12 de octubre con conciertos que prometen ser inolvidables.
Se espera que el setlist de canciones para los conciertos de Natalia LaFourcade en Teatro Metropólitan será el siguiente:
- Apertura cancionera
- Vine solita
- Pajarito colibrí
- Cancionera
- Mascaritas de cristal
- De todas las flores
- María la Curandera
- La Llorona
- Soledad y el mar
- El lugar correcto
- Como quisiera quererte
- El palomo y la negra
- Nunca es suficiente
- Lo que construimos
- Cien años
- En cantos
- Azul
- Mi tierra veracruzana
- Hasta la raíz