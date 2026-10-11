La cantante mexicana Natalia LaFourcade vuelve al Teatro Metropólitan de la CDMX para dos conciertos en el cierre del Cancionera Tour este 11 y 12 de octubre.

Si eres de los que tienes boletos, presta atención que desde ya te dejamos los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Natalia LaFourcade en el Teatro Metropólitan:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previos
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
Natalia Lafourcade tendrá dos conciertos en el Teatro Metropólitan
Natalia Lafourcade tendrá dos conciertos en el Teatro Metropólitan (X/@ocesa)

Posible setlist para Natalia LaFourcade en Teatro Metropólitan el 11 y 12 de octubre

El Teatro Metropólitan será el recinto para el gran cierre de Cancionera Tour de Natalia LaFourcade este 11 y 12 de octubre con conciertos que prometen ser inolvidables.

Se espera que el setlist de canciones para los conciertos de Natalia LaFourcade en Teatro Metropólitan será el siguiente:

  1. Apertura cancionera
  2. Vine solita
  3. Pajarito colibrí
  4. Cancionera
  5. Mascaritas de cristal
  6. De todas las flores
  7. María la Curandera
  8. La Llorona
  9. Soledad y el mar
  10. El lugar correcto
  11. Como quisiera quererte
  12. El palomo y la negra
  13. Nunca es suficiente
  14. Lo que construimos
  15. Cien años
  16. En cantos
  17. Azul
  18. Mi tierra veracruzana
  19. Hasta la raíz