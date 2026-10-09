El Palacio de los Deportes de la CDMX es el recinto para el regreso en concierto del cantante puertorriqueño del urbano, Álvaro Díaz con tres fechas, del 9 al 11 de octubre.

Así que no te pierdas de nada, que ya les tememos a los fans todos los detalles de horario de los conciertos de Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes:

9 y 10 de octubre

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde Hora de los conciertos: 8:00 de la noche Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 de la noche

11 de octubre

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto Hora en la que terminan el concierto: Alrededor de las 9:00 pm

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 32 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Álvaro Díaz en México (@alvaritodiaz / Instagram )

OMAKASE Tour de Álvaro Díaz llega al Palacio de los Deportes

Álvaro Díaz se prepara para tres noches de baile con su OMAKASE Tour en el Palacio de los Deportes del 9 al 11 de octubre.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Así que ya tienes todo lo necesario para no perderte de nada en los conciertos de Álvaro Díaz en el Palacio de los Deportes.