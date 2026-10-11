La banda brasileña de thrash metal, Sepultura se presenta en el Pepsi Center WTC hoy 11 de octubre en concierto para su Celebrating Life Through Death, su gira de despedida y 40 aniversario.

Así que no te pierdas de nada que desde ya encontrarás los detalles de setlist y telonero para el concierto de Sepultura en el Pepsi Center WTC:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Guilt Trip

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Sepultura celebra 40 años con concierto en el Pepsi Center WTC (Ocesa )

Posible setlist para el concierto de Sepultura en Pepsi Center WTC

Sepultura en el Pepsi Center WTC prepara una noche inolvidable para despedirse de su público mexicano este 11 de octubre.

Y por lo que se espera que el setlist de canciones para el concierto de Sepultura en Pepsi Center WTC sea especial, por lo que los posibles temas sea los siguiente: