La banda brasileña de thrash metal, Sepultura se presenta en el Pepsi Center WTC hoy 11 de octubre en concierto para su Celebrating Life Through Death, su gira de despedida y 40 aniversario.

Así que no te pierdas de nada que desde ya encontrarás los detalles de setlist y telonero para el concierto de Sepultura en el Pepsi Center WTC:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
  • Telonero: Guilt Trip
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
Sepultura celebra 40 años con concierto en el Pepsi Center WTC: fecha y boletos
Sepultura celebra 40 años con concierto en el Pepsi Center WTC (Ocesa )

Posible setlist para el concierto de Sepultura en Pepsi Center WTC

Sepultura en el Pepsi Center WTC prepara una noche inolvidable para despedirse de su público mexicano este 11 de octubre.

Y por lo que se espera que el setlist de canciones para el concierto de Sepultura en Pepsi Center WTC sea especial, por lo que los posibles temas sea los siguiente:

  1. Inner Self
  2. All Souls Rising
  3. Desperate Cry
  4. Kairos
  5. Means to an End
  6. Attitude
  7. Play Video
  8. Against
  9. Choke
  10. The Place
  11. Escape to the Void
  12. Kaiowas
  13. Dead Embryonic Cells
  14. Convicted in Life
  15. Beyond the Dream
  16. Territory
  17. Refuse/Resist
  18. Arise
  19. Drum Solo
  20. Ratamahatta
  21. Roots Bloody Roots