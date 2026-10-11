Hoy domingo 11 de octubre es el esperado concierto del grupo sueco de indie rock Peter Bjorn and John en el Foro Puebla de la CDMX.

Así que alístate y no te pierdas de nada con los detalles del horario del concierto de Peter Bjorn and John en el Foro Puebla que ya encontrarás a continuación:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche

Peter Bjorn and John en Foro Puebla (OCESA )

Peter Bjorn and John en el Foro Puebla para celebrar el 20 aniversario de Writer’s Block

La celebración del 20 aniversario del aclamado álbum Writer’s Block de Peter Bjorn and John tendrá lugar en el Foro Puebla este 11 de octubre.

Así que ya tienes todo para disfrutar de la música de Peter Bjorn and John en el Foro Puebla en este concierto único que promete ser inolvidable.

Recuerda que el Foro Puebla es el recinto ubicado en la calle Puebla 186 de la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

La forma más sencilla de llegar al Foro Puebla es a través de los servicios del transporte público Metro o Metrobús en la estación Insurgentes.