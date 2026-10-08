Te decimos a qué hora termina Okills en el Lunario para su concierto del 8 de octubre.

El Lunario del Auditorio Nacional será el recinto donde la banda Okills festeje sus 15 años de trayectoria musical.

Horario del 8 de octubre para Okills en el Lunario

Así quedó el horario para el concierto de Okills en el Lunario el jueves 8 de octubre:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Okills (Okills / Facebook)

Durante su concierto, la banda venezolana Okills interpretará sus mejores canciones.

Hará un repaso por sus grandes hits aunque también tocará sus más recientes sencillos ante su público como ¿Qué somo?

La agrupación dejó ver que tendrán algunos artistas invitados, aunque estos se revelarán durante el show.

Ruta para llegar al Lunario del Auditorio Nacional

Si quieres llegar rápido al Lunario del Auditorio Nacional para ver a Okills en vivo, te damos la mejor ruta.

En transporte público, En transporte público, la estación más cercana es Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

Al salir, solo se debe caminar unos metros hacia el recinto que se encuentra en el costado poniente del Auditorio Nacional, frente al Campo Marte.

La dirección del Lunario es Avenida Paseo de la Reforma #50, Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.