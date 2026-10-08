Está todo listo para los conciertos de Pablo Alborán en el Auditorio Nacional. Te damos el setlist y telonero para el 8 y 9 de octubre.
El cantante español Pablo Alborán regresa a la CDMX como parte de su Global Tour KM0.
Setlist del concierto de Pablo Alborán en el Auditorio Nacional
Este sería el setlist del concierto de Pablo Alborán en el Auditorio Nacional este jueves 8 y viernes 9 de octubre:
- Clickbait / Tabú
- Quién
- Me quedo
- Vámonos de aquí
- No vaya a ser
- Qué tal te va
- Tanto
- Mis 36
- Planta 7
- Algo de mí
- Perfectos imperfectos / Que siempre sea verano / Tu refugio / ¿Dónde está el amor?
- Perdóname
- Tiempos bonitos
- Saturno
- Solamente tú
- Por fin
- KM0
- Prometo
- Copiloto
- Vívela
- La fiesta / Vivir
- La vida que nos espera
- Si quisieras
El repertorio de Pablo Alborán en Ciudad de México será un repaso por sus mejores canciones, aunque también contará con temas de KM0, su séptimo álbum de estudio.
Telonero para el concierto de Pablo Alborán en el Auditorio Nacional
Hasta el momento, no hay telonero confirmado para el concierto de Pablo Alborán en el Auditorio Nacional este 8 y 9 de octubre.
El cantante español será el protagonista de su propio show, acompañado de su banda que presenta en cada espectáculo.