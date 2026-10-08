Piero de Benedictis murió a los 81 años el 7 de octubre de 2026, tras ingresar al hospital Italiano en Buenos Aires.

Medios argentinos revelaron que Piero de Benedictis ingresó al hospital el lunes 5 de octubre, luego de que su salud se fuera deteriorando progresivamente en los últimos días.

La última publicación de Piero en Instagram fue dedicada a Yves Saint Laurent, ya que la marca utilizó la melodía “Yo vengo” del cantautor para abrir su desfile de septiembre.

¿De qué murió Piero de Benedictis? Estuvo hospitalizado en Buenos Aires

La familia de Piero de Benedictis confirmó su muerte a través de una publicación en Instagram, pero se reservaron los detalles de lo ocurrido.

Trascendió que Piero de Benedictis padecía un cuadro de neumonía, el cual fue deteriorando su salud; hasta el momento, sus allegados no han confirmado las causas oficiales de su muerte.

Piero, cantautor argentino (Instagram/@pierocantautor)

Piero de Benedictis había enfrentado problemas respiratorios graves en 2023, mientras que en 2024 padeció una fractura de cadera.

La familia de Piero lo despidió en redes sociales y expresó que su legado dejó un mensaje profundo en el mundo y seguirá.

“​Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando” Familia de Piero de Benedictis

Este fue el último reconociento mundial que recibió Piero de Benedictis

Seis días antes de su muerte, Piero de Benedictis agradeció a la casa de moda Yves Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por utilizar su música para abrir uno de sus desfiles en París.

YSL utilizó la versión en italiano de “Yo vengo”, una de las melodías de Piero que explora sus raíces y la vida urbana.

Piero de Benedictis expresó que había sido impactante escuchar su voz tan fuerte y melancólica en medio de una estética lumisosa, dorada y con la Torre Eiffel de fondo.

“Mi voz suena ahí, pausada y melancólica, hasta que de pronto la música da un giro, cambia de ritmo y rompe en una base electrónica y vibrante mas relacionada al mundo de la moda imagino” Piero

No era la primera vez que la música de Piero de Benedictis traspasaba fronteras, pues su canción “Mi viejo” es mundialmente conocida tras ser lanzada en 1969.