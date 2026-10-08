¿Quién es C? Youtuber y periodista mexicano

José Lápiz es un periodista y youtuber mexicano que cuenta con más de 600 mil suscriptores en su canal principal.

Se dedica principalmente a realizar transmisiones en vivo y videos enfocados en la crítica política y religiosa, mostrando una postura abiertamente afín al partido Morena.

¿Qué edad tiene José Lápiz?

Se desconoce su fecha de nacimiento, por lo que no es posible establecer la edad de José Lápiz.

¿Quién es la pareja de José Lápiz?

No se cuenta con información que permita determinar quién es la pareja sentimental de José Lápiz.

¿Qué signo zodiacal es José Lápiz?

Se desconoce cuál es el signo zodiacal de José Lápiz.