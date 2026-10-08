Si no sabes a qué hora termina Pablo Alborán en el Auditorio Nacional, acá te damos el horario para los conciertos del 8 y 9 de octubre.

El Global Tour KM0 del cantante español Pablo Alborán hará escala en la Ciudad de México para un concierto imperdible.

Horario de los conciertos de Pablo Alborán en el Auditorio Nacional

Así quedaron los horarios del jueves 8 y viernes 9 de octubre para los conciertos de Pablo Alborán en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Pablo Alborán (Pablo Alborán / Facebook)

Durante su show en vivo en CDMX, Pablo Alborán interpretará sus mejores temas.

Además de que presentará KM0, su séptimo álbum de estudio en el que explora nuevos géneros musicales conservando su esencia vocal que le ha ganado miles de fans a nivel internacional.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Para llegar al Auditorio Nacional, la mejor opción en transporte público es bajarse en la estación Auditorio que corresponde a la Línea 7 del Metro CDMX.

En auto, hay que llegar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento tiene un costo de 200 pesos y suele abrir sus puertas entre 2 a 3 horas previas al evento.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.