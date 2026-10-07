Rafael Márquez no tuvo el mejor inicio como entrenador de la Selección Mexicana, con saldo de dos derrotas y dos empates, así que, rumbo a los cuartos de final de la Nations League ante Jamaica, promete convocar a los mejores jugadores disponibles.

Futbolistas como Raúl Jiménez y Julián Quiñones no fueron parte de la Fecha FIFA que terminó con la derrota de México ante Chile, pero no se quedarían fuera de la siguiente convocatoria del Tri.

Ya sacaremos nosotros después conclusiones y ahora intentar pasar página, prepararnos para lo que viene" Rafael Márquez, entrenador de México

Quedaron atrás las pruebas en la Selección Mexicana

Rafa Márquez, entrenador de México, aceptó que no eran los resultados que esperaban en esta Fecha FIFA, pero explicó que el plan era probar a jugadores jóvenes y evaluarlos.

Intentamos sacar el mejor equipo sobre todo por el tema de las cargas que llevamos durante estas semanas y se vio claramente que quizás el funcionamiento no fue el mejor” Rafael Márquez, entrenador de México

Márquez valoró sus primeros partidos como entrenador de la Selección Mexicana, y destacó la oportunidad que tuvieron todos los convocados, lo cual le permitirá hacer una evaluación para hacer la próxima convocatoria.

Le di minutos a todos y desde un principio se presupuestó para intentarlo ver y ese es el principal objetivo y hemos visto quién puede estar y quién no” Rafael Márquez, entrenador de México

México perdió con Chile en el cierre de la Fecha FIFA (David Leah / David Leah)

Rafa Márquez ya planea los partidos ante Jamaica en la Nations League

La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Nations League, en una serie de ida y vuelta por un boleto al Final Four del torneo de selecciones de la Concacaf.

El primer partido será en Kingston y la vuelta en Monterrey, durante la fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre, citas para las que Rafa Márquez buscará su mejor alineación.

Para lo que sigue sabremos qué es lo que necesitamos. Para esto eran los partidos amistosos y ahora creo que tenemos más claridad en que el próximo compromiso, tenemos que llevar a la gente que necesitamos para ese tipo de partidos” Rafael Márquez, entrenador de México