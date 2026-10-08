La cantante Mariana Ochoa ganó la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 y abrió la puerta a que se hablara de su vida privada más allá de la relación de hermandad que se rompió con los OV7.

Sumado a ello, Mariana Ochoa se lanzó como solista meses antes de entrar el reality show, confesando que una de sus composiciones llamada “Paga la pensión”, es dedicada a su ex Patricio de la Peña quien es un servidor público y deudor alimentario.

Mariana Ochoa le compuso “Paga la pensión” a Patricio de la Peña por deudor alimentario

El que Mariana Ochoa se convirtiera en habitante de La Casa de los Famosos México 2026, llevó a que se ahondara en detalles sobre su vida privada, además de las confesiones que la cantante hizo.

Y es que en 2026, oficialmente, se lanzó como artista independiente tras la separación de OV7 llevada por una auditoría a BoBo Producciones por el manejo de la imagen y giras de la agrupación.

Este hecho llevó a Mariana Ochoa a compartir sus primeros sencillos y composiciones, entre llegas “La Pensión” o bien “Paga la pensión”, que confesó escribió inspirada en su ex, Patricio de la Peña.

Se sabe que la cantante estuvo casada con Patricio de la Peña por cuatro años, de donde nacieron sus dos hijos: Salvador de la Peña y Valentina de la Peña. Sin embargo, tras el divorcio que tuvieron, él se desentendió de la pensión alimenticia que le corresponde como padre.

Mariana Ochoa ha compartido en varios momentos del podcast Somos Brutalmente Honestas, que se ha hecho cargo de todos los gastos de sus hijos, pues Patricio de la Peña se desentendió por completo desde hace al menos 9 años.

Sin embargo, la cantante también ha confesado que ella tampoco lo ha demandado en ninguna ocasión, ni lo ha buscado para pedirle que cumpla con la pensión alimenticia para sus hijos e incluso, asegura que sí él le pide ver a sus hijos, no tiene problema en que convivan.

Pese a ello, ha mencionado que la convivencia tampoco es la idónea porque suele verlos solo por unas horas en fines de semana y sin regularidad, pues reside en Cancún, Quintana Roo.

Incluso, la integrante de OV7 ha contado anécdotas como que la ha dejado en visto cuándo le pide dinero para el pediatra de sus hijos, debido a que ella se le imposibilitaba cubrir todos los gastos, y que él dijo haber renunciado a su empleo como servidor público para no cumplir con el gasto a la mitad como había pactado en el divorcio.

Por ello, Mariana Ochoa compartió que le escribió “Paga la pensión”, su canción como solista en donde en la letra confirma que su ex es un deudor alimentario que nunca se ha hecho cargo de sus hijos.

Patricio de la Peña sigue siendo servidor público en Quintana Roo

Si bien Mariana Ochoa ha dicho que su ex, Patricio de la Peña, no paga pensión alimenticia para sus hijos desde hace 9 años bajo el argumento de que dejó de trabajo, la realidad es otra.

Patricio de la Peña siempre se desempeñó como servidor público, sin embargo, la cantante cuenta que para evitarse el pago de la pensión dijo que no tenía trabajo.

Patricio de la Peña, servidor público en Cancún y ex de Mariana Ochoa. (X/PatoDLP)

Sin embargo, actualmente Patricio de la Peña sigue siendo servidor público, pues a la fecha de hoy, 8 de octubre de 2026, tiene el puesto de Secretario Técnico del Ayuntamiento Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo.

Siendo que Patricio de la Peña trabaja bajo la presidencia municipal de Ana Patricia Peralta de la Peña.