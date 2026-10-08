Isaac del Toro no pudo lograr el bicampeonato en el Gran Piemonte 2026, este jueves 8 de octubre en territorio italiano.
Isaac del Toro finalizó el Gran Piemonte 2026 en el pelotón principal, quedando muy cerca de lograr la victoria.
A 18 kilómetros de la meta, Isaac del Toro lanzó el ataque en busca de revalidar el triunfo logrado en la edición del 2025, pero las piernas no le respondieron en los metros finales.
Así quedó el podio del Gran Piemonte 2026
Tras culminar el Gran Piemonte 2026, el podio del evento quedó sin Isaac del Toro en los primeros lugares de la carrera.
Podio Gran Piemonte 2026:
- Dorian Godon | Netcompany INEOS
- Anthon Charmig | Uno-X Mobility
- Alberto Bettiol | XDS Astana Team
¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro?
Isaac del Toro regresará a la bicicleta en el Giro de Lombardia 2026, el cual se celebrará el sábado 10 de octubre.
- Evento: Giro de Lombardia 2026
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 2:30 horas
- Sede: Bérgamo-Como. Italia
- Transmisión: ESPN
El palmarés de Isaac del Toro como ciclista profesional
Después del Gran Piemonte 2026, el palmarés de Isaac del Toro lo mantiene entre los mejores ciclistas del mundo.
En total, Isaac del Toro suma 33 victorias como profesional desde su debut en el año 2023.
Carreras ganadas por Isaac del Toro en 2026
- Gran Premio de Montreal (2026)
- Tour de Alemania (2026)
- Tirreno-Adriático (2026)
- UAE Tour (2026)
- Tour Auvergne-Rhône-Alpes (2026)