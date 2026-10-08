Isaac del Toro no pudo lograr el bicampeonato en el Gran Piemonte 2026, este jueves 8 de octubre en territorio italiano.

Isaac del Toro finalizó el Gran Piemonte 2026 en el pelotón principal, quedando muy cerca de lograr la victoria.

A 18 kilómetros de la meta, Isaac del Toro lanzó el ataque en busca de revalidar el triunfo logrado en la edición del 2025, pero las piernas no le respondieron en los metros finales.

Así quedó el podio del Gran Piemonte 2026

Tras culminar el Gran Piemonte 2026, el podio del evento quedó sin Isaac del Toro en los primeros lugares de la carrera.

Podio Gran Piemonte 2026:

Dorian Godon | Netcompany INEOS Anthon Charmig | Uno-X Mobility Alberto Bettiol | XDS Astana Team

Isaac del Toro vive un gran momento como ciclista

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro?

Isaac del Toro regresará a la bicicleta en el Giro de Lombardia 2026, el cual se celebrará el sábado 10 de octubre.

Evento: Giro de Lombardia 2026

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

Horario: 2:30 horas

Sede: Bérgamo-Como. Italia

Transmisión: ESPN

El palmarés de Isaac del Toro como ciclista profesional

Después del Gran Piemonte 2026, el palmarés de Isaac del Toro lo mantiene entre los mejores ciclistas del mundo.

En total, Isaac del Toro suma 33 victorias como profesional desde su debut en el año 2023.

Carreras ganadas por Isaac del Toro en 2026